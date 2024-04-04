https://ria.ru/20240404/ukraina-1937851801.html

Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ

Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Белый дом тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по Украине, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена тайно ведет переговоры со спикером палаты представителей Майком Джонсоном по вопросу рассмотрения пакета помощи Украине РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:10

2024-04-04T16:10

2024-04-04T16:10

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена тайно ведет переговоры со спикером палаты представителей Майком Джонсоном по вопросу рассмотрения пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, сообщает издание Politico. "Помощники президента Джо Байдена тайно работают за кулисами, чтобы убедиться, что спикер Майк Джонсон сможет поставить на голосование пакет помощи для Украины в размере 60 миллиардов долларов и пережить это как политическая фигура. Белый дом поддерживает контакт с офисом Джонсона по вопросу поддержки Украины в течение двухнедельных каникул конгресса", - пишет издание со ссылкой на двух представителей администрации. В то время как Байден публично давил на республиканцев в палате представителей, чтобы те одобрили пакет помощи Киеву, он и его офис воздержались от агрессивных нападок на спикера палаты, отмечает издание. "Несмотря на все их разочарование, связанное с болезненно медлительным темпом палаты, официальные лица в администрации тайно надеются, что их подход может привести к тому, что конгресс начнет работать над мерами помощи позднее в этом месяце", - говорится в публикации. По словам демократов, которые общались с представителями администрации, офис президента сконцентрирован на том, чтобы убедить Джонсона в безотлагательности предоставления помощи Киеву. Как заявил изданию представитель администрации, в основном с офисом Джонсона контактировали старший советник Белого дома Стив Рикетти и директор Бюро по вопросам законодательства Шуванза Гофф. Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240401/plan-1936967938.html

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в мире, украина, майк джонсон, нато, джо байден, сергей лавров, киев, сша