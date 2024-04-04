На Украине депутаты потребовали отчета о защищенности инфраструктуры страны
Думская: одесские депутаты требуют отчета о защищенности инфраструктуры Украины
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты местных советов Одесской области на Украине требуют срочного проведения заседания парламента для отчета о защищенности объектов энергетической инфраструктуры страны, сообщает местное издание "Думская".
"Одесские депутаты от "Европейской солидарности" требуют отчета по эффективности защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Думской".
По информации издания на конец 2023 года, около 140 объектов критической инфраструктуры должны были быть дооборудованы необходимыми защитными сооружениями. Депутаты ставят под сомнение эффективность защитных систем в свете недавних повреждений, полученных энергосистемой Украины в целом и Одессы в частности. В связи с этим одесские депутаты намерены потребовать отчет о реально проведенных работах на объектах, а также о затраченных на них средствах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
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Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.