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На Украине депутаты потребовали отчета о защищенности инфраструктуры страны - РИА Новости, 04.04.2024
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15:41 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937842471.html
На Украине депутаты потребовали отчета о защищенности инфраструктуры страны
На Украине депутаты потребовали отчета о защищенности инфраструктуры страны - РИА Новости, 04.04.2024
На Украине депутаты потребовали отчета о защищенности инфраструктуры страны
Депутаты местных советов Одесской области на Украине требуют срочного проведения заседания парламента для отчета о защищенности объектов энергетической... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:41
2024-04-04T15:41
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты местных советов Одесской области на Украине требуют срочного проведения заседания парламента для отчета о защищенности объектов энергетической инфраструктуры страны, сообщает местное издание "Думская". "Одесские депутаты от "Европейской солидарности" требуют отчета по эффективности защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Думской". По информации издания на конец 2023 года, около 140 объектов критической инфраструктуры должны были быть дооборудованы необходимыми защитными сооружениями. Депутаты ставят под сомнение эффективность защитных систем в свете недавних повреждений, полученных энергосистемой Украины в целом и Одессы в частности. В связи с этим одесские депутаты намерены потребовать отчет о реально проведенных работах на объектах, а также о затраченных на них средствах. Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240317/odessa-1933769527.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, россия, украина, одесса, дмитрий песков, вооруженные силы украины, европейская солидарность, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Россия, Украина, Одесса, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Европейская солидарность, Укрэнерго
На Украине депутаты потребовали отчета о защищенности инфраструктуры страны

Думская: одесские депутаты требуют отчета о защищенности инфраструктуры Украины

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты местных советов Одесской области на Украине требуют срочного проведения заседания парламента для отчета о защищенности объектов энергетической инфраструктуры страны, сообщает местное издание "Думская".
"Одесские депутаты от "Европейской солидарности" требуют отчета по эффективности защиты энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Думской".
Одесса - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Массово отказались. На Западе раскрыли, почему лидеры НАТО избегают Одессу
17 марта, 19:05
По информации издания на конец 2023 года, около 140 объектов критической инфраструктуры должны были быть дооборудованы необходимыми защитными сооружениями. Депутаты ставят под сомнение эффективность защитных систем в свете недавних повреждений, полученных энергосистемой Украины в целом и Одессы в частности. В связи с этим одесские депутаты намерены потребовать отчет о реально проведенных работах на объектах, а также о затраченных на них средствах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины. Взрывы были слышны в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Львовской областях, в Киеве, Харькове, Кривом Роге и Сумах. Украинские СМИ сообщали о перебоях со светом в Одессе, Кировограде, Днепропетровской и Полтавской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей
2 апреля, 22:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХРоссияУкраинаОдессаДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвропейская солидарностьУкрэнерго
 
 
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