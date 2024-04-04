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На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию - РИА Новости, 04.04.2024
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13:35 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937807638.html
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию - РИА Новости, 04.04.2024
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию
На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:35
2024-04-04T13:35
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в украинском минобороны. Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о ликвидации на Украине статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. "Граждане, признанные "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По информации ведомства, кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен принять нормативно-правовые акты с перечнем заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Признанные негодными будут уволены с военной службы и сняты с военного учета. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html
https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937432338.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию

На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию до февраля 2025 года

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в украинском минобороны.
Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о ликвидации на Украине статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Зеленский понизил минимальный возраст мобилизации, сообщили в Раде
2 апреля, 18:16
"Граждане, признанные "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
По информации ведомства, кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен принять нормативно-правовые акты с перечнем заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Признанные негодными будут уволены с военной службы и сняты с военного учета.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен"
2 апреля, 19:49
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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