https://ria.ru/20240404/ukraina-1937807638.html
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию - РИА Новости, 04.04.2024
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию
На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:35
2024-04-04T13:35
2024-04-04T13:35
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в украинском минобороны. Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о ликвидации на Украине статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. "Граждане, признанные "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По информации ведомства, кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен принять нормативно-правовые акты с перечнем заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Признанные негодными будут уволены с военной службы и сняты с военного учета. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html
https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937432338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию
На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию до февраля 2025 года
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в украинском минобороны.
Владимир Зеленский
2 апреля подписал закон о ликвидации на Украине статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
"Граждане, признанные "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины.
По информации ведомства, кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен принять нормативно-правовые акты с перечнем заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Признанные негодными будут уволены с военной службы и сняты с военного учета.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.