https://ria.ru/20240404/ukraina-1937807638.html

На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию

На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию - РИА Новости, 04.04.2024

На Украине "ограниченно годных" обязали пройти медкомиссию

На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:35

2024-04-04T13:35

2024-04-04T13:35

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. На Украине военнообязанные со статусом "ограниченно годен" должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года, сообщили в четверг в украинском минобороны. Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон о ликвидации на Украине статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. "Граждане, признанные "ограниченно годными", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию в течение девяти месяцев после вступления закона в силу, то есть до 4 февраля 2025 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Украины. По информации ведомства, кабмин в течение трех месяцев после вступления закона в силу должен принять нормативно-правовые акты с перечнем заболеваний для определения годности или негодности к военной службе. Признанные негодными будут уволены с военной службы и сняты с военного учета. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.

https://ria.ru/20240402/mobilizatsiya-1937410584.html

https://ria.ru/20240402/zelenskiy-1937432338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский