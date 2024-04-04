https://ria.ru/20240404/ukraina-1937780938.html

Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров

Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024

Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров

Украине нечего будет доложить в ООН по вопросу соблюдения прав человека, поэтому они уклоняются от этой обязанности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:47

2024-04-04T11:47

2024-04-04T11:47

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украине нечего будет доложить в ООН по вопросу соблюдения прав человека, поэтому они уклоняются от этой обязанности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "До недавнего времени ни одна страна не уклонялась самостоятельно от проведения такого универсального периодического обзора. Но теперь принцип глобального охвата Киевом дискредитирован. ... Отчитаться о том, как украинцы соблюдают права человека, тем более что они представляли себя идеальным борцом против дискриминации, они не хотят, потому что знают: доложить им нечего", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию. Он напомнил, что в ООН с 2008 года существует глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека - универсальный периодический обзор в рамках совета по правам человека. Проверке по принципу ротации подлежит каждое государство-член ООН без исключения, подчеркнул министр. Лавров подчеркнул, что под давлением Запада совет по правам человека решил разрешить Украине не отчитываться о выполнении всеобщей декларации прав человека в 2023 году, как было положено, отчет был перенесен на 2027 год.

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)