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Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:47 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937780938.html
Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров
Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров - РИА Новости, 04.04.2024
Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров
Украине нечего будет доложить в ООН по вопросу соблюдения прав человека, поэтому они уклоняются от этой обязанности, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:47
2024-04-04T11:47
специальная военная операция на украине
в мире
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россия
сергей лавров
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украине нечего будет доложить в ООН по вопросу соблюдения прав человека, поэтому они уклоняются от этой обязанности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "До недавнего времени ни одна страна не уклонялась самостоятельно от проведения такого универсального периодического обзора. Но теперь принцип глобального охвата Киевом дискредитирован. ... Отчитаться о том, как украинцы соблюдают права человека, тем более что они представляли себя идеальным борцом против дискриминации, они не хотят, потому что знают: доложить им нечего", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию. Он напомнил, что в ООН с 2008 года существует глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека - универсальный периодический обзор в рамках совета по правам человека. Проверке по принципу ротации подлежит каждое государство-член ООН без исключения, подчеркнул министр. Лавров подчеркнул, что под давлением Запада совет по правам человека решил разрешить Украине не отчитываться о выполнении всеобщей декларации прав человека в 2023 году, как было положено, отчет был перенесен на 2027 год.
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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в мире, украина, россия, сергей лавров, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Украине нечего доложить в ООН о соблюдении прав человека, заявил Лавров

Лавров: Украина уклоняется от доклада в ООН о соблюдении прав человека

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Украине нечего будет доложить в ООН по вопросу соблюдения прав человека, поэтому они уклоняются от этой обязанности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"До недавнего времени ни одна страна не уклонялась самостоятельно от проведения такого универсального периодического обзора. Но теперь принцип глобального охвата Киевом дискредитирован. ... Отчитаться о том, как украинцы соблюдают права человека, тем более что они представляли себя идеальным борцом против дискриминации, они не хотят, потому что знают: доложить им нечего", - сказал Лавров в ходе посольского круглого стола по украинскому урегулированию.
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Он напомнил, что в ООН с 2008 года существует глобальный мониторинг выполнения Всеобщей декларации прав человека - универсальный периодический обзор в рамках совета по правам человека. Проверке по принципу ротации подлежит каждое государство-член ООН без исключения, подчеркнул министр.
Лавров подчеркнул, что под давлением Запада совет по правам человека решил разрешить Украине не отчитываться о выполнении всеобщей декларации прав человека в 2023 году, как было положено, отчет был перенесен на 2027 год.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСергей ЛавровООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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