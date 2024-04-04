Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме
Депутат Говырин: многие украинцы ждут краха всей системы госуправления
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Многие украинцы ожидают, что их страну постигнет обвал всей системы госуправления "до последнего сельсовета" из-за отсутствия легитимности центральной власти во главе с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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"Зеленского считать юридически нелегитимным можно с любого момента времени… Реально многие украинцы давно считают, что <…> рано или поздно произойдет обвал всей системы госуправления на Украине - сразу и до уровня последнего сельсовета", - сказал Говырин.
По его мнению, на Украине "юридически легитимной власти не водится" с 2014 года, а первые предпосылки к этому начались еще при фальсификациях на выборах президентом Виктора Ющенко.
"Вопреки официальной украинской идеологеме о национальном единстве и избирательных правах никакой легитимности у действующей украинской власти нет и быть не может. Это связано с тем, что на Украине вообще не принято соблюдать собственную конституцию", - добавил Говырин.
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