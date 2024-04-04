https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767132.html

Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме

Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024

Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме

Многие украинцы ожидают, что их страну постигнет обвал всей системы госуправления "до последнего сельсовета" из-за отсутствия легитимности центральной власти во РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Многие украинцы ожидают, что их страну постигнет обвал всей системы госуправления "до последнего сельсовета" из-за отсутствия легитимности центральной власти во главе с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "Зеленского считать юридически нелегитимным можно с любого момента времени… Реально многие украинцы давно считают, что <…> рано или поздно произойдет обвал всей системы госуправления на Украине - сразу и до уровня последнего сельсовета", - сказал Говырин. По его мнению, на Украине "юридически легитимной власти не водится" с 2014 года, а первые предпосылки к этому начались еще при фальсификациях на выборах президентом Виктора Ющенко. "Вопреки официальной украинской идеологеме о национальном единстве и избирательных правах никакой легитимности у действующей украинской власти нет и быть не может. Это связано с тем, что на Украине вообще не принято соблюдать собственную конституцию", - добавил Говырин.

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир зеленский, госдума рф, в мире