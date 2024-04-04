Рейтинг@Mail.ru
Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767132.html
Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме
Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме - РИА Новости, 04.04.2024
Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме
Многие украинцы ожидают, что их страну постигнет обвал всей системы госуправления "до последнего сельсовета" из-за отсутствия легитимности центральной власти во РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:00
2024-04-04T11:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
госдума рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Многие украинцы ожидают, что их страну постигнет обвал всей системы госуправления "до последнего сельсовета" из-за отсутствия легитимности центральной власти во главе с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции. "Зеленского считать юридически нелегитимным можно с любого момента времени… Реально многие украинцы давно считают, что &lt;…&gt; рано или поздно произойдет обвал всей системы госуправления на Украине - сразу и до уровня последнего сельсовета", - сказал Говырин. По его мнению, на Украине "юридически легитимной власти не водится" с 2014 года, а первые предпосылки к этому начались еще при фальсификациях на выборах президентом Виктора Ющенко. "Вопреки официальной украинской идеологеме о национальном единстве и избирательных правах никакой легитимности у действующей украинской власти нет и быть не может. Это связано с тем, что на Украине вообще не принято соблюдать собственную конституцию", - добавил Говырин.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Госдума РФ, В мире
Многие украинцы ждут краха всей системы госуправления, заявили в Госдуме

Депутат Говырин: многие украинцы ждут краха всей системы госуправления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Многие украинцы ожидают, что их страну постигнет обвал всей системы госуправления "до последнего сельсовета" из-за отсутствия легитимности центральной власти во главе с Владимиром Зеленским, заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Люди заряжают электронные устройства от генераторов в отделении частной почтовой компании во время отключения электричества в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00
"Зеленского считать юридически нелегитимным можно с любого момента времени… Реально многие украинцы давно считают, что <…> рано или поздно произойдет обвал всей системы госуправления на Украине - сразу и до уровня последнего сельсовета", - сказал Говырин.
По его мнению, на Украине "юридически легитимной власти не водится" с 2014 года, а первые предпосылки к этому начались еще при фальсификациях на выборах президентом Виктора Ющенко.
"Вопреки официальной украинской идеологеме о национальном единстве и избирательных правах никакой легитимности у действующей украинской власти нет и быть не может. Это связано с тем, что на Украине вообще не принято соблюдать собственную конституцию", - добавил Говырин.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
21 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГосдума РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала