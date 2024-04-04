https://ria.ru/20240404/ukraina-1937762684.html

Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины

Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины - РИА Новости, 04.04.2024

Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины

Воздушная тревога объявлена в восьми областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T10:32

2024-04-04T10:32

2024-04-04T10:32

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дмитрий песков

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины. Кроме того, заявляется о сиренах на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937731486.html

https://ria.ru/20231128/trevoga-1912496046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины