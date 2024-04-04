Воздушную тревогу объявили на юге и востоке Украины
В восьми украинских областях на юге и востоке страны объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в восьми областях на юге и востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога звучит в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях Украины.
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Кроме того, заявляется о сиренах на подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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