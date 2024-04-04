https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности - РИА Новости, 04.04.2024
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности
Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T04:53
2024-04-04T04:53
2024-04-04T16:25
россия
украина
швеция
александр грушко
владимир путин
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа", — сказал он.Дипломат сослался на президента Владимира Путина, который недавно в послании Федеральному собранию заявил, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html
россия
украина
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_79bc021aa16ba0469fbab38b1b88e311.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, швеция, александр грушко, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Швеция, Александр Грушко, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности
Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО