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В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности - РИА Новости, 04.04.2024
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04:53 04.04.2024 (обновлено: 16:25 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности - РИА Новости, 04.04.2024
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности
Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T04:53
2024-04-04T16:25
россия
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швеция
александр грушко
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нато
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.&quot;Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа&quot;, — сказал он.Дипломат сослался на президента Владимира Путина, который недавно в послании Федеральному собранию заявил, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html
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россия, украина, швеция, александр грушко, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, Швеция, Александр Грушко, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности

Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на любую угрозу безопасности со стороны НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко.
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"Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа", — сказал он.

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Дипломат сослался на президента Владимира Путина, который недавно в послании Федеральному собранию заявил, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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