https://ria.ru/20240404/ugroza_bezopasnosti-1937736500.html

В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности

В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности - РИА Новости, 04.04.2024

В МИД пообещали НАТО ответ на любую угрозу безопасности

Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T04:53

2024-04-04T04:53

2024-04-04T16:25

россия

украина

швеция

александр грушко

владимир путин

сергей лавров

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764651460_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_c6b47d88693df4c3a97c68d81f8e3f96.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Любая угроза безопасности со стороны НАТО в адрес России не останется без ответа, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко."Любая угроза безопасности нашей страны не останется без ответа", — сказал он.Дипломат сослался на президента Владимира Путина, который недавно в послании Федеральному собранию заявил, что "мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными".В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте НАТО с Россией. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс наращивает силы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность происходящим. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240404/nato-1937728676.html

https://ria.ru/20240402/nato-1937430844.html

россия

украина

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, швеция, александр грушко, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире