Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ubiystvo-1937844122.html
В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки
В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки - РИА Новости, 04.04.2024
В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки
Мужчина, подозреваемый в попытке убить свою соседку в Краснодаре за 200 тысяч рублей, задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:46
2024-04-04T15:46
происшествия
краснодар
краснодарский край
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_50d2dfb7cf725542d2428b248d886fef.jpg
СОЧИ, 4 апр – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в попытке убить свою соседку в Краснодаре за 200 тысяч рублей, задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. "Сегодня фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину", - говорится Telegram-канале кубанского следствия. По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление, в качестве вознаграждения подозреваемый пообещал 200 тысяч рублей. 3 апреля фигурант встретился с исполнителем в Москве, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. Против жителя Краснодара возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к организации убийства по найму. Уточняется, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемого.
https://ria.ru/20240125/arest-1923514845.html
https://ria.ru/20230926/ubiytsa-1898728981.html
краснодар
краснодарский край
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935985674_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_9b049fde7520d3b185b26c6dd484ec8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодар, краснодарский край, москва, россия
Происшествия, Краснодар, Краснодарский край, Москва, Россия
В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки

Краснодарца, заказавшего за 200 тысяч рублей убийство соседки, задержали

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 апр – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в попытке убить свою соседку в Краснодаре за 200 тысяч рублей, задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
«
"Сегодня фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину", - говорится Telegram-канале кубанского следствия.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Суд в Москве арестовал женщину, заказавшую убийство сына
25 января, 20:34
По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление, в качестве вознаграждения подозреваемый пообещал 200 тысяч рублей. 3 апреля фигурант встретился с исполнителем в Москве, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции.
Против жителя Краснодара возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к организации убийства по найму.
Уточняется, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
На Кубани обвиняемого в гибели аниматоров заподозрили в новом убийстве
26 сентября 2023, 14:26
 
ПроисшествияКраснодарКраснодарский крайМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала