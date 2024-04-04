https://ria.ru/20240404/ubiystvo-1937844122.html

В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки

В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки - РИА Новости, 04.04.2024

В Краснодаре задержали мужчину, заказавшего убийство соседки

Мужчина, подозреваемый в попытке убить свою соседку в Краснодаре за 200 тысяч рублей, задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:46

2024-04-04T15:46

2024-04-04T15:46

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СОЧИ, 4 апр – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в попытке убить свою соседку в Краснодаре за 200 тысяч рублей, задержан, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю. "Сегодня фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину", - говорится Telegram-канале кубанского следствия. По версии следствия, 46-летний житель Краснодара, испытывая личную неприязнь к 41-летней соседке по дому, решил организовать ее убийство. Для этого он стал искать исполнителя преступления, о чем узнали в полиции. Сотрудник ведомства выступил в роли "киллера" и согласился совершить преступление, в качестве вознаграждения подозреваемый пообещал 200 тысяч рублей. 3 апреля фигурант встретился с исполнителем в Москве, где при передаче очередной части вознаграждения был задержан оперативными сотрудниками полиции. Против жителя Краснодара возбудили уголовное дело по подозрению в приготовлении к организации убийства по найму. Уточняется, что в ближайшее время следователь будет ходатайствовать об избрании меры пресечения подозреваемого.

https://ria.ru/20240125/arest-1923514845.html

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