https://ria.ru/20240404/turtsiya-1937748029.html

Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ

Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после поражения правящей партии на выборах в местные органы самоуправления не был зол на встрече с соратниками, но глубоко РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:33

2024-04-04T08:33

2024-04-04T08:33

в мире

турция

анкара (провинция)

стамбул

реджеп тайип эрдоган

народно-республиканская партия турции (нрп)

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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после поражения правящей партии на выборах в местные органы самоуправления не был зол на встрече с соратниками, но глубоко анализировал причины неудачи, сообщила газета Hürriyet. Эрдоган во вторник провел заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Ранее турецкий лидер заявил, что партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы. "В воздухе витают сообщения о том, что Эрдоган был очень зол (на заседании). Но Эрдоган был очень спокоен во время встречи. Он дал исчерпывающую оценку в начале заседания. Речь президента слушали с большим вниманием и делали заметки", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.

https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган, народно-республиканская партия турции (нрп)