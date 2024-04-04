Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ
Hürriyet: Эрдоган спокоен после поражения на местных выборах
© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после поражения правящей партии на выборах в местные органы самоуправления не был зол на встрече с соратниками, но глубоко анализировал причины неудачи, сообщила газета Hürriyet.
Эрдоган во вторник провел заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Ранее турецкий лидер заявил, что партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы.
"Система так не сможет". В Турции решили судьбу Эрдогана
2 апреля, 08:00
"В воздухе витают сообщения о том, что Эрдоган был очень зол (на заседании). Но Эрдоган был очень спокоен во время встречи. Он дал исчерпывающую оценку в начале заседания. Речь президента слушали с большим вниманием и делали заметки", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.