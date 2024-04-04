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Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
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08:33 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/turtsiya-1937748029.html
Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ
Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 04.04.2024
Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после поражения правящей партии на выборах в местные органы самоуправления не был зол на встрече с соратниками, но глубоко РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T08:33
2024-04-04T08:33
в мире
турция
анкара (провинция)
стамбул
реджеп тайип эрдоган
народно-республиканская партия турции (нрп)
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после поражения правящей партии на выборах в местные органы самоуправления не был зол на встрече с соратниками, но глубоко анализировал причины неудачи, сообщила газета Hürriyet. Эрдоган во вторник провел заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Ранее турецкий лидер заявил, что партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы. "В воздухе витают сообщения о том, что Эрдоган был очень зол (на заседании). Но Эрдоган был очень спокоен во время встречи. Он дал исчерпывающую оценку в начале заседания. Речь президента слушали с большим вниманием и делали заметки", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
https://ria.ru/20240402/turtsiya-1937130871.html
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932234534.html
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в мире, турция, анкара (провинция), стамбул, реджеп тайип эрдоган, народно-республиканская партия турции (нрп)
В мире, Турция, Анкара (провинция), Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Народно-республиканская партия Турции (НРП)
Эрдоган анализирует причины поражения на местных выборах, пишут СМИ

Hürriyet: Эрдоган спокоен после поражения на местных выборах

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после поражения правящей партии на выборах в местные органы самоуправления не был зол на встрече с соратниками, но глубоко анализировал причины неудачи, сообщила газета Hürriyet.
Эрдоган во вторник провел заседание с руководством правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Ранее турецкий лидер заявил, что партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах из-за упущений на местах, результаты будут проанализированы.
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"В воздухе витают сообщения о том, что Эрдоган был очень зол (на заседании). Но Эрдоган был очень спокоен во время встречи. Он дал исчерпывающую оценку в начале заседания. Речь президента слушали с большим вниманием и делали заметки", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Выборы в местные органы самоуправления прошли в Турции 31 марта. По предварительным данным, оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (НРП) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (ПСР). Оппозиционные мэры крупных городов - Анкары, Стамбула и Измира - сохранили посты. Эксперты назвали причиной неудачи правящей команды тяжелую экономическую ситуацию в стране, по их прогнозам, оппозиция на фоне успеха может потребовать досрочных президентских выборов.
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В миреТурцияАнкара (провинция)СтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганНародно-республиканская партия Турции (НРП)
 
 
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