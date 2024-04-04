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На Камчатке выделят 35 млн рублей на развитие туризма - РИА Новости, 04.04.2024
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12:15 04.04.2024 (обновлено: 12:27 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/turizm-1937788529.html
На Камчатке выделят 35 млн рублей на развитие туризма
На Камчатке выделят 35 млн рублей на развитие туризма - РИА Новости, 04.04.2024
На Камчатке выделят 35 млн рублей на развитие туризма
В этом году на Камчатке планируют выделить 35 миллионов рублей субсидий на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:15
2024-04-04T12:27
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В этом году на Камчатке планируют выделить 35 миллионов рублей субсидий на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства края. В регионе прошло совещание под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова, где обсудили порядок предоставления субсидий. В прошлом году в регион поступили деньги по линии министерства экономического развития РФ, которое является органом государственной власти, ответственным за развитие туризма. По словам министра туризма Камчатского края Владимира Русанова, в этом году субсидии будут предоставлять индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Исключением станут некоммерческие организации, которые являются государственными (муниципальными) учреждениями по двум направлениям. Всего в планах в этом году предоставить 35 миллионов рублей. "Субсидии будут предоставлены в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по развитию туристской инфраструктуры на территории Камчатского края: создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также приобретения кемпинговых палаток. Общая сумма по этому направлению составляет 25 миллионов рублей, максимальная сумма на одного получателя – 5 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Русанова. Он добавил, что второе направление связано с приобретением туристического оборудования. В данном случае максимальная сумма на одного получателя – 2 миллиона рублей, общая сумма составит 10 миллионов рублей. Отбор получателей субсидий будет проходить во второй половине мая или начале июня. Предельный срок реализации проектов завершится в конце 2025 года.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Камчатский край, Камчатка, Россия, Владимир Солодов

На Камчатке выделят 35 млн рублей на развитие туризма

© iStock.com / LARISA DUKAПалатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка
Палатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© iStock.com / LARISA DUKA
Палатка стоит рядом с вулканом Вилючинская Сопка, Камчатка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. В этом году на Камчатке планируют выделить 35 миллионов рублей субсидий на развитие туристской инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства края.
В регионе прошло совещание под председательством губернатора Камчатского края Владимира Солодова, где обсудили порядок предоставления субсидий.
В прошлом году в регион поступили деньги по линии министерства экономического развития РФ, которое является органом государственной власти, ответственным за развитие туризма.
По словам министра туризма Камчатского края Владимира Русанова, в этом году субсидии будут предоставлять индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Исключением станут некоммерческие организации, которые являются государственными (муниципальными) учреждениями по двум направлениям. Всего в планах в этом году предоставить 35 миллионов рублей.
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"Субсидии будут предоставлены в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по развитию туристской инфраструктуры на территории Камчатского края: создание объектов кемпинг-размещения, кемпстоянок, а также приобретения кемпинговых палаток. Общая сумма по этому направлению составляет 25 миллионов рублей, максимальная сумма на одного получателя – 5 миллионов рублей", - цитирует пресс-служба Русанова.
Он добавил, что второе направление связано с приобретением туристического оборудования. В данном случае максимальная сумма на одного получателя – 2 миллиона рублей, общая сумма составит 10 миллионов рублей.
Отбор получателей субсидий будет проходить во второй половине мая или начале июня. Предельный срок реализации проектов завершится в конце 2025 года.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаКамчатский крайКамчаткаРоссияВладимир Солодов
 
 
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