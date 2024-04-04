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Турчак поручил проконтролировать выплату надбавок классным руководителям - РИА Новости, 04.04.2024
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13:22 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/turchak-1937804358.html
Турчак поручил проконтролировать выплату надбавок классным руководителям
Турчак поручил проконтролировать выплату надбавок классным руководителям - РИА Новости, 04.04.2024
Турчак поручил проконтролировать выплату надбавок классным руководителям
Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил коллегам взять на контроль реализацию решения президента РФ об увеличении надбавки для классных... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:22
2024-04-04T13:22
россия
воронежская область
андрей турчак
единая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил коллегам взять на контроль реализацию решения президента РФ об увеличении надбавки для классных руководителей. "В этом году, по решению президента, вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населенных пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп коллежей и техникумов. Я просил бы сегодня взять на контроль (главу комитета Госдумы по просвещению) Ольгу Михайловну Казакову, (первого замглавы комитета Госдумы по просвещению) Алену Аршинову реализацию этого решения на местах, чтобы у нас не получилось так, что с увеличением этой выплаты со стороны президента одновременно были снижены другие, которые назначались непосредственно в регионах", - сказал Турчак на заседании федерального штаба ЕР и Минпросвещения. Кроме того, он отметил, что в "Единой России" предложили организовать в образовательных учреждениях обучение по оказанию первой помощи. Партия уже организовала такое обучение в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях, теперь Турчак предложил распространить этот опыт на всю страну.
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россия, воронежская область, андрей турчак, единая россия, госдума рф, общество
Россия, Воронежская область, Андрей Турчак, Единая Россия, Госдума РФ, Общество
Турчак поручил проконтролировать выплату надбавок классным руководителям

Турчак поручил взять на контроль выплату повышенных надбавок учителям

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андрей Турчак . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак поручил коллегам взять на контроль реализацию решения президента РФ об увеличении надбавки для классных руководителей.
«
"В этом году, по решению президента, вдвое увеличены надбавки за классное руководство в небольших населенных пунктах. Введена федеральная выплата в размере 10 тысяч рублей для классных руководителей и кураторов групп коллежей и техникумов. Я просил бы сегодня взять на контроль (главу комитета Госдумы по просвещению) Ольгу Михайловну Казакову, (первого замглавы комитета Госдумы по просвещению) Алену Аршинову реализацию этого решения на местах, чтобы у нас не получилось так, что с увеличением этой выплаты со стороны президента одновременно были снижены другие, которые назначались непосредственно в регионах", - сказал Турчак на заседании федерального штаба ЕР и Минпросвещения.
Кроме того, он отметил, что в "Единой России" предложили организовать в образовательных учреждениях обучение по оказанию первой помощи. Партия уже организовала такое обучение в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской областях, теперь Турчак предложил распространить этот опыт на всю страну.
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РоссияВоронежская областьАндрей ТурчакЕдиная РоссияГосдума РФОбщество
 
 
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