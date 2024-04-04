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Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
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01:00 04.04.2024 (обновлено: 02:23 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/tsru-1937727451.html
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американское Центральное разведывательное управление присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:00
2024-04-04T02:23
украина
киев
москва
марджори тейлор грин
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американское Центральное разведывательное управление присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой."Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного", — сказала она в интервью журналисту Такеру Карлсону.Политик отметила, что ведение прокси-войны на Украине не служит интересам национальной безопасности США. При этом она утверждает, что американцы хотят видеть мирный договор между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
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украина, киев, москва, марджори тейлор грин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), в мире
Украина, Киев, Москва, Марджори Тейлор Грин, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине

Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Россией

© Depositphotos.com / michaklootwijkЛоготип ЦРУ на клавиатуре
Логотип ЦРУ на клавиатуре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Depositphotos.com / michaklootwijk
Логотип ЦРУ на клавиатуре. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американское Центральное разведывательное управление присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой.
"Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного", — сказала она в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
"Они уже там". Экс-агент ЦРУ раскрыл, чем занимаются силы НАТО на Украине
2 марта, 20:13
Политик отметила, что ведение прокси-войны на Украине не служит интересам национальной безопасности США. При этом она утверждает, что американцы хотят видеть мирный договор между Россией и Украиной.
 
УкраинаКиевМоскваМарджори Тейлор ГринТакер КарлсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
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