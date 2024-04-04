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Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине - РИА Новости, 04.04.2024
Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американское Центральное разведывательное управление присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:00
2024-04-04T01:00
2024-04-04T02:23
украина
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марджори тейлор грин
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что американское Центральное разведывательное управление присутствует на Украине и руководит противостоянием Киева с Москвой."Финансировать войну, платить за нее, продолжать ее, консультировать, иметь наше ЦРУ на местах, руководящее этой войной на Украине... это выходит за рамки дозволенного", — сказала она в интервью журналисту Такеру Карлсону.Политик отметила, что ведение прокси-войны на Украине не служит интересам национальной безопасности США. При этом она утверждает, что американцы хотят видеть мирный договор между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
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Конгрессвумен признала присутствие ЦРУ на Украине
Конгрессвумен Грин: ЦРУ присутствует на Украине и руководит борьбой с Россией