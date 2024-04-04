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Путин участвует в церемонии открытия молодежных центров. Трансляция - РИА Новости, 04.04.2024
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16:55 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/tseremoniya-1937861532.html
Путин участвует в церемонии открытия молодежных центров. Трансляция
Путин участвует в церемонии открытия молодежных центров. Трансляция - РИА Новости, 04.04.2024
Путин участвует в церемонии открытия молодежных центров. Трансляция
Путин принимает участие в церемонии открытия новых молодежных центров в различных регионах. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:55
2024-04-04T16:55
общество
россия
владимир путин
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Путин принимает участие в церемонии открытия новых молодежных центров в различных регионах.
россия
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Путин на церемонии открытия новых молодежных центров в различных регионах России
Путин на церемонии открытия новых молодежных центров в различных регионах России
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общество, россия, владимир путин, видео
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин участвует в церемонии открытия молодежных центров. Трансляция
Путин принимает участие в церемонии открытия новых молодежных центров в различных регионах.
2024-04-04T16:55
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Путин участвует в церемонии открытия молодежных центров. Трансляция

Читать ria.ru в
Путин принимает участие в церемонии открытия новых молодежных центров в различных регионах.
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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