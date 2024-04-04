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Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря - РИА Новости, 04.04.2024
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Музейные маршруты России
Музейные маршруты России
 
11:42 04.04.2024 (обновлено: 12:21 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/tsentrgrabarya-1937774765.html
Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря
Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря - РИА Новости, 04.04.2024
Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря
Выставка деревянной полихромной скульптуры "Цвет сквозь эпохи", на которой представлено более 40 экспонатов из российских музеев, открылась во Всероссийском... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:42
2024-04-04T12:21
музейные маршруты россии
реставрация
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выставка деревянной полихромной скульптуры "Цвет сквозь эпохи", на которой представлено более 40 экспонатов из российских музеев, открылась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости.&quot;Выставки, которые организуются в Центре Грабаря, это, с одной стороны, некий отчет и той работе, которую мы делали в течение долгого времени. С другой стороны, это возможность приобщить к теме реставрации музейных предметов представителей самых разных сторон нашего общества, начиная с самых молодых людей, с тех, кто интересуется темой, тех, кто в первый раз открывает для себя этот вопрос&quot;, - сказал журналистам гендиректор центра Дмитрий Сергеев.В экспозиции представлено порядка 40 экспонатов из десяти музеев России, отреставрированных в мастерских Центра, включая Русский музей, ГМИИ имени Пушкина, Государственный исторический музей. В экспозиции представлены разнообразные памятники – от артефактов Древнего Египта и Индии до уникальной по материалам и технике изготовления декоративной скульптуры XVIII века.Посетители могут увидеть статуэтку Птах-Сокар-Осириса VII–I вв. до н.э. (ГМИИ), две пары брачных венцов XVII–XVIII вв. (ГИМ), декоративные панно из павильона "Грот" (Кусково). Центральным экспонатом выставки стали Царские врата XVII века из коллекции Переславль-Залесского музея-заповедника.Глава Центра Грабаря отметил, что реставрация – особенный музейный вид деятельности, который является частью музейной жизни.&quot;Он сочетает в себе изучение предмета, его атрибуция, возможность вернуть то, что было утрачено под влиянием времени или обстоятельств, иметь возможность расширить, дополнить или обновить свои музейные экспозиции. Это всегда результат совместной работы искусствоведов, физиков, химиков и реставраторов, которые дают возможность обеспечить этим предметам долгую музейную жизнь&quot;, - отметил Сергеев.Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова назвала российскую школу реставрации лучшей в мире.&quot;Это признанный стандарт качества и безупречности. Очередным свидетельством этого факта стали 40 уникальных памятников, которые восстановили опытные специалисты Центра им. Грабаря. Сегодня мы открываем поистине потрясающую выставку достижений российских специалистов. Она будет особенно интересна тем, кто стремится сохранить и передать наследие нашей культуры будущим поколениям&quot;, - заключила Харламова.Выставка продлится до 16 июня.
https://ria.ru/20240327/muzey-1936252967.html
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РИА Новости
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реставрация, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), русский музей, гмии (пушкинский музей) , исторический музей
Музейные маршруты России, Реставрация, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Русский музей, ГМИИ (Пушкинский музей) , Исторический музей

Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ Экспонат выставки "Цвет сквозь эпохи" во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря
Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выставка деревянной полихромной скульптуры "Цвет сквозь эпохи", на которой представлено более 40 экспонатов из российских музеев, открылась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости.
«

"Выставки, которые организуются в Центре Грабаря, это, с одной стороны, некий отчет и той работе, которую мы делали в течение долгого времени. С другой стороны, это возможность приобщить к теме реставрации музейных предметов представителей самых разных сторон нашего общества, начиная с самых молодых людей, с тех, кто интересуется темой, тех, кто в первый раз открывает для себя этот вопрос", - сказал журналистам гендиректор центра Дмитрий Сергеев.

В экспозиции представлено порядка 40 экспонатов из десяти музеев России, отреставрированных в мастерских Центра, включая Русский музей, ГМИИ имени Пушкина, Государственный исторический музей. В экспозиции представлены разнообразные памятники – от артефактов Древнего Египта и Индии до уникальной по материалам и технике изготовления декоративной скульптуры XVIII века.
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Отсеченная Глава Иоанна Предтечи на блюде. XIX в. Переславль- Залесский музей-заповедник

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Отсеченная Глава Иоанна Предтечи на блюде. XIX в. Переславль- Залесский музей-заповедник

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Царские врата. Фрагмент. XVI–XVII вв. Переславль-Залесский музей-заповедник

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Царские врата. Фрагмент. XVI–XVII вв. Переславль-Залесский музей-заповедник

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Скульптурная композиция "Тайная вечеря". Конец XVIII в. Музей Московской духовной академии "Церковно-археологический кабинет"

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Скульптурная композиция "Тайная вечеря". Конец XVIII в. Музей Московской духовной академии "Церковно-археологический кабинет"

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Стела с изображением мохини. Фрагмент. XVIII в. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Стела с изображением мохини. Фрагмент. XVIII в. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
4 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Статуэтка Птах-Сокар-Осирис. Фрагмент. Поздний Птолемеевский периоды (VII–I вв. до н.э.). Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Статуэтка Птах-Сокар-Осирис. Фрагмент. Поздний Птолемеевский периоды (VII–I вв. до н.э.). Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
5 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Складень трехстворчатый "Праздники. Страсти Христовы". Фрагмент. Конец XVII — нач. XVIII вв. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Складень трехстворчатый "Праздники. Страсти Христовы". Фрагмент. Конец XVII — нач. XVIII вв. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
6 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Скульптура "Ангел". XVIII в. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Скульптура "Ангел". XVIII в. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
7 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Декоративная скульптура для фонтана "Обезьяна с коробом". Фрагмент. XVIII в. ГМЗ "Останкино и Кусково"

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Декоративная скульптура для фонтана "Обезьяна с коробом". Фрагмент. XVIII в. ГМЗ "Останкино и Кусково"

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
8 из 9
© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ

Венец брачный мужской и венец брачный женский. Середина XVII в. Государственный исторический музей

Экспонат выставки Цвет сквозь эпохи во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря

Венец брачный мужской и венец брачный женский. Середина XVII в. Государственный исторический музей

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
9 из 9

Отсеченная Глава Иоанна Предтечи на блюде. XIX в. Переславль- Залесский музей-заповедник

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
1 из 9

Царские врата. Фрагмент. XVI–XVII вв. Переславль-Залесский музей-заповедник

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
2 из 9

Скульптурная композиция "Тайная вечеря". Конец XVIII в. Музей Московской духовной академии "Церковно-археологический кабинет"

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
3 из 9

Стела с изображением мохини. Фрагмент. XVIII в. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
4 из 9

Статуэтка Птах-Сокар-Осирис. Фрагмент. Поздний Птолемеевский периоды (VII–I вв. до н.э.). Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
5 из 9

Складень трехстворчатый "Праздники. Страсти Христовы". Фрагмент. Конец XVII — нач. XVIII вв. Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
6 из 9

Скульптура "Ангел". XVIII в. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
7 из 9

Декоративная скульптура для фонтана "Обезьяна с коробом". Фрагмент. XVIII в. ГМЗ "Останкино и Кусково"

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
8 из 9

Венец брачный мужской и венец брачный женский. Середина XVII в. Государственный исторический музей

© Фото : предоставлено пресс-службой министерства культуры РФ
9 из 9
Посетители могут увидеть статуэтку Птах-Сокар-Осириса VII–I вв. до н.э. (ГМИИ), две пары брачных венцов XVII–XVIII вв. (ГИМ), декоративные панно из павильона "Грот" (Кусково). Центральным экспонатом выставки стали Царские врата XVII века из коллекции Переславль-Залесского музея-заповедника.
Глава Центра Грабаря отметил, что реставрация – особенный музейный вид деятельности, который является частью музейной жизни.
«

"Он сочетает в себе изучение предмета, его атрибуция, возможность вернуть то, что было утрачено под влиянием времени или обстоятельств, иметь возможность расширить, дополнить или обновить свои музейные экспозиции. Это всегда результат совместной работы искусствоведов, физиков, химиков и реставраторов, которые дают возможность обеспечить этим предметам долгую музейную жизнь", - отметил Сергеев.

Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова назвала российскую школу реставрации лучшей в мире.
«

"Это признанный стандарт качества и безупречности. Очередным свидетельством этого факта стали 40 уникальных памятников, которые восстановили опытные специалисты Центра им. Грабаря. Сегодня мы открываем поистине потрясающую выставку достижений российских специалистов. Она будет особенно интересна тем, кто стремится сохранить и передать наследие нашей культуры будущим поколениям", - заключила Харламова.

Выставка продлится до 16 июня.
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