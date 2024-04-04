https://ria.ru/20240404/tsentrgrabarya-1937774765.html

Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря

Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря - РИА Новости, 04.04.2024

Выставка деревянной полихромной скульптуры открылась в Центре Грабаря

Выставка деревянной полихромной скульптуры "Цвет сквозь эпохи", на которой представлено более 40 экспонатов из российских музеев, открылась во Всероссийском... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:42

2024-04-04T11:42

2024-04-04T12:21

музейные маршруты россии

реставрация

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

русский музей

гмии (пушкинский музей)

исторический музей

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Выставка деревянной полихромной скульптуры "Цвет сквозь эпохи", на которой представлено более 40 экспонатов из российских музеев, открылась во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, передает корреспондент РИА Новости."Выставки, которые организуются в Центре Грабаря, это, с одной стороны, некий отчет и той работе, которую мы делали в течение долгого времени. С другой стороны, это возможность приобщить к теме реставрации музейных предметов представителей самых разных сторон нашего общества, начиная с самых молодых людей, с тех, кто интересуется темой, тех, кто в первый раз открывает для себя этот вопрос", - сказал журналистам гендиректор центра Дмитрий Сергеев.В экспозиции представлено порядка 40 экспонатов из десяти музеев России, отреставрированных в мастерских Центра, включая Русский музей, ГМИИ имени Пушкина, Государственный исторический музей. В экспозиции представлены разнообразные памятники – от артефактов Древнего Египта и Индии до уникальной по материалам и технике изготовления декоративной скульптуры XVIII века.Посетители могут увидеть статуэтку Птах-Сокар-Осириса VII–I вв. до н.э. (ГМИИ), две пары брачных венцов XVII–XVIII вв. (ГИМ), декоративные панно из павильона "Грот" (Кусково). Центральным экспонатом выставки стали Царские врата XVII века из коллекции Переславль-Залесского музея-заповедника.Глава Центра Грабаря отметил, что реставрация – особенный музейный вид деятельности, который является частью музейной жизни."Он сочетает в себе изучение предмета, его атрибуция, возможность вернуть то, что было утрачено под влиянием времени или обстоятельств, иметь возможность расширить, дополнить или обновить свои музейные экспозиции. Это всегда результат совместной работы искусствоведов, физиков, химиков и реставраторов, которые дают возможность обеспечить этим предметам долгую музейную жизнь", - отметил Сергеев.Директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Елена Харламова назвала российскую школу реставрации лучшей в мире."Это признанный стандарт качества и безупречности. Очередным свидетельством этого факта стали 40 уникальных памятников, которые восстановили опытные специалисты Центра им. Грабаря. Сегодня мы открываем поистине потрясающую выставку достижений российских специалистов. Она будет особенно интересна тем, кто стремится сохранить и передать наследие нашей культуры будущим поколениям", - заключила Харламова.Выставка продлится до 16 июня.

https://ria.ru/20240327/muzey-1936252967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

реставрация, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), русский музей, гмии (пушкинский музей) , исторический музей