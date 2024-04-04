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Путин дал старт работе федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.04.2024
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Нижегородская область
 
21:09 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/tsentr-1937915663.html
Путин дал старт работе федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде
Путин дал старт работе федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 04.04.2024
Путин дал старт работе федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции открыл круглогодичный молодежный образовательный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:09
2024-04-04T21:09
нижегородская область
нижний новгород
нижегородская область
россия
глеб никитин
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции открыл круглогодичный молодежный образовательный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава государства в четверг по видеосвязи принял участие в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в 12 регионах России, в том числе в Нижегородской области. Путин отметил, что все новые центры будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию, чтобы каждый молодой человек мог выбрать именно то, что ему интересно и важно для его самореализации. "Новый круглогодичный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде станет образовательной базой для молодых государственных и муниципальных служащих со всей страны, а также для тех, кто еще только хочет связать свою жизнь со служением государству. Уже в этом году планируется охватить 12 тысяч участников образовательными программами, которые направлены на получение и отработку молодыми служащими навыков личной эффективности, управления командой, использования инструментов проектной деятельности, цифровой грамотности", - говорится в сообщении. Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Нижнем Новгороде появился "единственный и главный центр в масштабах страны", который будет готовить молодых госслужащих как для федеральных органов исполнительной власти, так и для региональных – не только нижегородских, но и других регионов страны. "Это повысит качество подготовки сотрудников госсектора, позволит сделать государственное и муниципальное управление более технологичным, продвинутым, современным", - подчеркнул глава региона. В рамках церемонии открытия на площадке нового центра начал работу образовательный семинар для 80 представителей федеральных органов исполнительной власти из разных регионов России - лидеров молодежных советов в своих организациях. Молодежный образовательный центр "ГосСтарт" разместился в историческом здании торгового дома "Скоба" на улице Рождественской. В этом же здании открывается Молодежный центр карьеры Нижегородской области. "Цель такого центра – сделать карьерную траекторию для молодых нижегородцев максимально бесшовной, помочь будущим профессионалам сформировать индивидуальные карьерные маршруты с учетом личных качеств и потребностей рынка труда. Эксперты центра совместно с крупнейшими работодателями, управлением по труду и занятости региона и областным кадровым агентством помогут выстроить молодым и амбициозным карьерный путь, от профориентации до трудоустройства", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин.
https://ria.ru/20240404/molodezh-1937893529.html
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нижний новгород, нижегородская область, россия, глеб никитин, владимир путин
Нижегородская область, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия, Глеб Никитин, Владимир Путин

Путин дал старт работе федерального центра компетенций в Нижнем Новгороде

© Фото : Официальный портал Правительства Нижегородской областиГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии молодежного образовательного центра "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии молодежного образовательного центра ГосСтарт в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Официальный портал Правительства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на открытии молодежного образовательного центра "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции открыл круглогодичный молодежный образовательный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.
Глава государства в четверг по видеосвязи принял участие в открытии новых круглогодичных молодежных образовательных центров в 12 регионах России, в том числе в Нижегородской области. Путин отметил, что все новые центры будут иметь свою смысловую, тематическую специализацию, чтобы каждый молодой человек мог выбрать именно то, что ему интересно и важно для его самореализации.
"Новый круглогодичный центр "ГосСтарт" в Нижнем Новгороде станет образовательной базой для молодых государственных и муниципальных служащих со всей страны, а также для тех, кто еще только хочет связать свою жизнь со служением государству. Уже в этом году планируется охватить 12 тысяч участников образовательными программами, которые направлены на получение и отработку молодыми служащими навыков личной эффективности, управления командой, использования инструментов проектной деятельности, цифровой грамотности", - говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в Нижнем Новгороде появился "единственный и главный центр в масштабах страны", который будет готовить молодых госслужащих как для федеральных органов исполнительной власти, так и для региональных – не только нижегородских, но и других регионов страны. "Это повысит качество подготовки сотрудников госсектора, позволит сделать государственное и муниципальное управление более технологичным, продвинутым, современным", - подчеркнул глава региона.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
От работы с молодежью зависит сохранение России, заявил Путин
Вчера, 18:50
В рамках церемонии открытия на площадке нового центра начал работу образовательный семинар для 80 представителей федеральных органов исполнительной власти из разных регионов России - лидеров молодежных советов в своих организациях.
Молодежный образовательный центр "ГосСтарт" разместился в историческом здании торгового дома "Скоба" на улице Рождественской. В этом же здании открывается Молодежный центр карьеры Нижегородской области.
"Цель такого центра – сделать карьерную траекторию для молодых нижегородцев максимально бесшовной, помочь будущим профессионалам сформировать индивидуальные карьерные маршруты с учетом личных качеств и потребностей рынка труда. Эксперты центра совместно с крупнейшими работодателями, управлением по труду и занятости региона и областным кадровым агентством помогут выстроить молодым и амбициозным карьерный путь, от профориентации до трудоустройства", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Юрий Ильин.
 
Нижегородская областьНижний НовгородНижегородская областьРоссияГлеб НикитинВладимир Путин
 
 
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