https://ria.ru/20240404/tsentr-1937909337.html

Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале

Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале - РИА Новости, 04.04.2024

Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале

Круглогодичный образовательный центр компетенций по молодежному туризму открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T20:17

2024-04-04T20:17

2024-04-04T20:17

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

россия

салехард

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Круглогодичный образовательный центр компетенций по молодежному туризму открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. Ямал стал одним из 12 регионов, где в четверг заработали центры для молодежи. Старт работе молодежных центров дал президент РФ Владимир Путин. Открытие прошло в формате видеоконференции, на мероприятии в Салехарде присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина, а также экскурсоводы и молодые блогеры. "Мы на Ямале выбрали для себя направление по молодежному туризму. Видим с каждым годом, что желающих путешествовать по всей стране, а не только по известным местам, становится все больше. Люди всех возрастов и особенно молодежь хотят знакомиться с Россией. Это все нужно популяризировать, сопровождать качественной подготовкой специалистов – от экскурсоводов до руководителей направлений", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Центр компетенций по молодежному туризму расположился в арт-резиденции "Полярис" в Салехарде, в нем будут проводиться образовательные мероприятия, направленные на продвижение туристических кодов районов и городов не только Ямала, но и всей страны. Также в рамках работы центра будет реализовываться межрегиональный туристический маршрут "Освоение Сибири", участники которого смогут посетить главные достопримечательности Сургута, Тобольска и Тюмени. По словам руководителя центра Екатерины Николенко, в текущем году также будет запущен туристический проект "Клуб 89" - мобильное приложение, в котором участники старше 14 лет смогут ставить отметку о посещении каждого региона страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Пользователи приложения также получат возможность принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 89 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России. Первым почетным членом "Клуба 89" стал Владимир Путин, посетивший в начале года Чукотский автономный округ, который стал в его списке 89-м регионом, где он побывал. "Когда сегодня готовился к нашей презентации центра, решил посчитать, сколько посетил регионов – их 46. Несмотря на то, что работа очень активная, и много где удавалось бывать, даже у меня всего лишь половина. Это подстегнуло, что в ближайшие годы нужно так строить свои планы, чтобы посетить остальные регионы страны. В нашем проекте будем чествовать ребят, которые преуспеют в путешествиях по России, и тем самым добавим принцип состязательности и желание накопить как можно больше регионов", - отметил Артюхов.

https://ria.ru/20240316/art-rezidentsiya-1933571118.html

https://ria.ru/20240327/kompleks-1936221693.html

ямал

россия

салехард

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, россия, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао)