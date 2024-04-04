Рейтинг@Mail.ru
Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:17 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/tsentr-1937909337.html
Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале
Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале - РИА Новости, 04.04.2024
Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале
Круглогодичный образовательный центр компетенций по молодежному туризму открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T20:17
2024-04-04T20:17
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
россия
салехард
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937908829_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f5e0c99c9419424fd02a82034213ef93.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Круглогодичный образовательный центр компетенций по молодежному туризму открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона. Ямал стал одним из 12 регионов, где в четверг заработали центры для молодежи. Старт работе молодежных центров дал президент РФ Владимир Путин. Открытие прошло в формате видеоконференции, на мероприятии в Салехарде присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина, а также экскурсоводы и молодые блогеры. "Мы на Ямале выбрали для себя направление по молодежному туризму. Видим с каждым годом, что желающих путешествовать по всей стране, а не только по известным местам, становится все больше. Люди всех возрастов и особенно молодежь хотят знакомиться с Россией. Это все нужно популяризировать, сопровождать качественной подготовкой специалистов – от экскурсоводов до руководителей направлений", - приводятся в сообщении слова Артюхова. Центр компетенций по молодежному туризму расположился в арт-резиденции "Полярис" в Салехарде, в нем будут проводиться образовательные мероприятия, направленные на продвижение туристических кодов районов и городов не только Ямала, но и всей страны. Также в рамках работы центра будет реализовываться межрегиональный туристический маршрут "Освоение Сибири", участники которого смогут посетить главные достопримечательности Сургута, Тобольска и Тюмени. По словам руководителя центра Екатерины Николенко, в текущем году также будет запущен туристический проект "Клуб 89" - мобильное приложение, в котором участники старше 14 лет смогут ставить отметку о посещении каждого региона страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Пользователи приложения также получат возможность принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 89 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России. Первым почетным членом "Клуба 89" стал Владимир Путин, посетивший в начале года Чукотский автономный округ, который стал в его списке 89-м регионом, где он побывал. "Когда сегодня готовился к нашей презентации центра, решил посчитать, сколько посетил регионов – их 46. Несмотря на то, что работа очень активная, и много где удавалось бывать, даже у меня всего лишь половина. Это подстегнуло, что в ближайшие годы нужно так строить свои планы, чтобы посетить остальные регионы страны. В нашем проекте будем чествовать ребят, которые преуспеют в путешествиях по России, и тем самым добавим принцип состязательности и желание накопить как можно больше регионов", - отметил Артюхов.
https://ria.ru/20240316/art-rezidentsiya-1933571118.html
https://ria.ru/20240327/kompleks-1936221693.html
ямал
россия
салехард
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937908829_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aeed2520277bc50a5004f5e119a17aa7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий артюхов, ямал, россия, салехард, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Россия, Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Образовательный центр по молодежному туризму открылся на Ямале

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБерег Обской губы в лесотундре Ямало-Ненецкого автономного округа
Берег Обской губы в лесотундре Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 апр – РИА Новости. Круглогодичный образовательный центр компетенций по молодежному туризму открылся в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ямал стал одним из 12 регионов, где в четверг заработали центры для молодежи. Старт работе молодежных центров дал президент РФ Владимир Путин. Открытие прошло в формате видеоконференции, на мероприятии в Салехарде присутствовали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина, а также экскурсоводы и молодые блогеры.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Артюхов дал старт работе третьей ямальской арт-резиденции
16 марта, 22:17
"Мы на Ямале выбрали для себя направление по молодежному туризму. Видим с каждым годом, что желающих путешествовать по всей стране, а не только по известным местам, становится все больше. Люди всех возрастов и особенно молодежь хотят знакомиться с Россией. Это все нужно популяризировать, сопровождать качественной подготовкой специалистов – от экскурсоводов до руководителей направлений", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Центр компетенций по молодежному туризму расположился в арт-резиденции "Полярис" в Салехарде, в нем будут проводиться образовательные мероприятия, направленные на продвижение туристических кодов районов и городов не только Ямала, но и всей страны. Также в рамках работы центра будет реализовываться межрегиональный туристический маршрут "Освоение Сибири", участники которого смогут посетить главные достопримечательности Сургута, Тобольска и Тюмени.
По словам руководителя центра Екатерины Николенко, в текущем году также будет запущен туристический проект "Клуб 89" - мобильное приложение, в котором участники старше 14 лет смогут ставить отметку о посещении каждого региона страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Пользователи приложения также получат возможность принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 89 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России. Первым почетным членом "Клуба 89" стал Владимир Путин, посетивший в начале года Чукотский автономный округ, который стал в его списке 89-м регионом, где он побывал.
"Когда сегодня готовился к нашей презентации центра, решил посчитать, сколько посетил регионов – их 46. Несмотря на то, что работа очень активная, и много где удавалось бывать, даже у меня всего лишь половина. Это подстегнуло, что в ближайшие годы нужно так строить свои планы, чтобы посетить остальные регионы страны. В нашем проекте будем чествовать ребят, которые преуспеют в путешествиях по России, и тем самым добавим принцип состязательности и желание накопить как можно больше регионов", - отметил Артюхов.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел на Ямале. Кадр видео
Новейший инспекционно-досмотровый комплекс установят на въезде в ЯНАО
27 марта, 18:29
 
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалРоссияСалехардЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала