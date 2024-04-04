https://ria.ru/20240404/tsentr-1937707218.html
В поселении Внуковском построят офисный центр по городской программе
В поселении Внуковском построят офисный центр по городской программе - РИА Новости, 04.04.2024
В поселении Внуковском построят офисный центр по городской программе
В ТиНАО построят новый офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), это даст округу около 6 тысяч рабочих... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T07:13
2024-04-04T07:13
2024-04-04T07:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
тинао
коммерческая недвижимость
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937706116_41:0:2660:1473_1920x0_80_0_0_6a3086c74913b4d7baacd027b6096712.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В ТиНАО построят новый офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), это даст округу около 6 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский."По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное разноэтажное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. На территории бизнес-центра появится благоустроенный внутренний двор, где разместят малые архитектурные формы, и места для отдыха. После ввода объекта в эксплуатацию найти работу рядом с домом смогут не менее шести тысяч жителей ТиНАО", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.Площадь офисного центра, который возведет инвестор из структуры группы компаний "Абсолют", составит около 40 тысяч квадратных метров.По программе создания МПТ инвестор построит во Внуковском в общей сложности два деловых комплекса площадью около 75 тысяч квадратных метров, где будет создано более 10,5 тысячи рабочих мест. Окончание строительства планируется на 2025–2026 годы.За четыре года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости.Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.
https://ria.ru/20240322/fasady-1934986459.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва, тинао, коммерческая недвижимость
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, ТиНАО, Коммерческая недвижимость
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В ТиНАО построят новый офисный центр в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), это даст округу около 6 тысяч рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
"По проекту на Омской улице в деревне Ликове возведут современное разноэтажное офисное здание в стиле хай-тек с четырьмя входами. На территории бизнес-центра появится благоустроенный внутренний двор, где разместят малые архитектурные формы, и места для отдыха. После ввода объекта в эксплуатацию найти работу рядом с домом смогут не менее шести тысяч жителей ТиНАО", - привели слова Овчинского в пресс-службе ДИПП.
Площадь офисного центра, который возведет инвестор из структуры группы компаний "Абсолют", составит около 40 тысяч квадратных метров.
По программе создания МПТ инвестор построит во Внуковском в общей сложности два деловых комплекса площадью около 75 тысяч квадратных метров, где будет создано более 10,5 тысячи рабочих мест. Окончание строительства планируется на 2025–2026 годы.
За четыре года реализации программа стимулирования создания МПТ охватила практически все районы города. Правительство Москвы
заключило более 80 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 3,8 миллиона квадратных метров различной недвижимости.
Всего в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 1,2 триллиона рублей, что позволит создать более 170 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики.