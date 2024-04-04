https://ria.ru/20240404/transferty-1937725613.html

Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента

Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента - РИА Новости, 04.04.2024

Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента

Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:25

2024-04-04T00:25

2024-04-04T00:25

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год. "Объем предоставленных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации составил 3 932,4 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 12,6 миллиарда рублей, или на 0,3%. Уровень исполнения межбюджетных трансфертов (99,3%) выше уровня 2022 года на 0,3 процентного пункта (99%)", - говорится в документе. Доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов увеличилась с 28,7% до 39,5%, отметило контрольное ведомство. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 миллиарда рублей. Как указывает Счетная палата, это обусловлено в первую очередь неисполнением расходов по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам. По двум главным распорядителям (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Минэнерго РФ) межбюджетные трансферты исполнены на уровне менее 90%. При этом наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам сложился по Минздраву России (8,4 миллиарда рублей).

https://ria.ru/20240226/byudzhet-1929454863.html

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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)