https://ria.ru/20240404/transferty-1937725613.html
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента - РИА Новости, 04.04.2024
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента
Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:25
2024-04-04T00:25
2024-04-04T00:25
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год. "Объем предоставленных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации составил 3 932,4 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 12,6 миллиарда рублей, или на 0,3%. Уровень исполнения межбюджетных трансфертов (99,3%) выше уровня 2022 года на 0,3 процентного пункта (99%)", - говорится в документе. Доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов увеличилась с 28,7% до 39,5%, отметило контрольное ведомство. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 миллиарда рублей. Как указывает Счетная палата, это обусловлено в первую очередь неисполнением расходов по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам. По двум главным распорядителям (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Минэнерго РФ) межбюджетные трансферты исполнены на уровне менее 90%. При этом наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам сложился по Минздраву России (8,4 миллиарда рублей).
https://ria.ru/20240226/byudzhet-1929454863.html
https://ria.ru/20240318/narusheniya-1933994299.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7cd5a842c756b47d798dc9ee6feaba22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента
Счетная палата: объем межбюджетных трансфертов регионам уменьшился на 0,3%