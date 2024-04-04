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Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента - РИА Новости, 04.04.2024
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00:25 04.04.2024
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Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента - РИА Новости, 04.04.2024
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента
Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T00:25
2024-04-04T00:25
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год. "Объем предоставленных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации составил 3 932,4 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 12,6 миллиарда рублей, или на 0,3%. Уровень исполнения межбюджетных трансфертов (99,3%) выше уровня 2022 года на 0,3 процентного пункта (99%)", - говорится в документе. Доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов увеличилась с 28,7% до 39,5%, отметило контрольное ведомство. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 миллиарда рублей. Как указывает Счетная палата, это обусловлено в первую очередь неисполнением расходов по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам. По двум главным распорядителям (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Минэнерго РФ) межбюджетные трансферты исполнены на уровне менее 90%. При этом наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам сложился по Минздраву России (8,4 миллиарда рублей).
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Объем межбюджетных трансфертов регионам за год уменьшился на 0,3 процента

Счетная палата: объем межбюджетных трансфертов регионам уменьшился на 0,3%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Объем предоставленных межбюджетных трансфертов регионам России чуть уменьшился - на 0,3% - и в 2023 году составил 3,932 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за 2023 год.
«
"Объем предоставленных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации составил 3 932,4 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с 2022 годом на 12,6 миллиарда рублей, или на 0,3%. Уровень исполнения межбюджетных трансфертов (99,3%) выше уровня 2022 года на 0,3 процентного пункта (99%)", - говорится в документе.
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Доля дотаций в общем объеме межбюджетных трансфертов увеличилась с 28,7% до 39,5%, отметило контрольное ведомство. При этом объем неисполненных межбюджетных трансфертов составил 26,4 миллиарда рублей. Как указывает Счетная палата, это обусловлено в первую очередь неисполнением расходов по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам.
По двум главным распорядителям (Судебный департамент при Верховном Суде РФ и Минэнерго РФ) межбюджетные трансферты исполнены на уровне менее 90%. При этом наибольший объем неисполненных расходов по межбюджетным трансфертам сложился по Минздраву России (8,4 миллиарда рублей).
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ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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