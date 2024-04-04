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Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение - РИА Новости, 04.04.2024
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13:22 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/territorii-1937804214.html
Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение
Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение - РИА Новости, 04.04.2024
Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение
Киеву следует отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий для достижения мира, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:22
2024-04-04T13:22
в мире
украина
россия
германия
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киеву следует отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий для достижения мира, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в эфире немецкого канала ZDF."Если мы действительно хотим, чтоб этот конфликт закончился, Украине, вероятно, придется пойти на уступки в вопросе территорий", — отметила она.Политик подчеркнула, что ситуация ВСУ на поле боя ухудшается ежедневно. Кроме того, добавила она, украинским военным не помогло даже западное оружие. По ее мнению, необходимо как можно скорее решить конфликт через переговоры."Важно сначала прекратить огонь, а затем говорить об окончании конфликта путем переговоров", — резюмировала политик.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20240404/zayavlenie-1937771675.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Придется на это пойти. В Германии сделали Украине шокирующее предложение

Немецкий политик Али: Украине нужно забыть о потерянных территориях ради мира

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Киеву следует отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий для достижения мира, заявила сопредседатель партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в эфире немецкого канала ZDF.
"Если мы действительно хотим, чтоб этот конфликт закончился, Украине, вероятно, придется пойти на уступки в вопросе территорий", — отметила она.
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Политик подчеркнула, что ситуация ВСУ на поле боя ухудшается ежедневно. Кроме того, добавила она, украинским военным не помогло даже западное оружие. По ее мнению, необходимо как можно скорее решить конфликт через переговоры.
"Важно сначала прекратить огонь, а затем говорить об окончании конфликта путем переговоров", — резюмировала политик.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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