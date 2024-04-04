https://ria.ru/20240404/telo-1937767274.html

В Красноярске нашли тело женщины

В Красноярске нашли тело женщины - РИА Новости, 04.04.2024

В Красноярске нашли тело женщины

Подростки в Красноярске нашли около мусорных баков завернутое в ткань и перемотанное скотчем тело неизвестной женщины, возбуждено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

2024-04-04T11:00

происшествия

красноярск

россия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 4 апр - РИА Новости. Подростки в Красноярске нашли около мусорных баков завернутое в ткань и перемотанное скотчем тело неизвестной женщины, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Около 22.00 (18.00 мск) 3 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении подростками 15-16 лет около мусорных баков вблизи жилых домов по улице 60 лет Октября города Красноярска тела женщины с выраженными признаками гнилостных изменений. Тело завернуто в одеяло и ткань и перемотано клейкой лентой", - говорится в сообщении. Для установления обстоятельств гибели женщины в связи с наличием признаков, указывающих на криминальный характер ее смерти, следственный отдел по Свердловскому району Красноярска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГСУ. Следственное органы обратились к гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности женщины либо обстоятельствах ее гибели, с просьбой сообщить об этом следователям.

https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html

https://ria.ru/20240403/moskva-1937495903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)