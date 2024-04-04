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В Красноярске нашли тело женщины - РИА Новости, 04.04.2024
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11:00 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/telo-1937767274.html
В Красноярске нашли тело женщины
В Красноярске нашли тело женщины - РИА Новости, 04.04.2024
В Красноярске нашли тело женщины
Подростки в Красноярске нашли около мусорных баков завернутое в ткань и перемотанное скотчем тело неизвестной женщины, возбуждено уголовное дело, сообщает в... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T11:00
2024-04-04T11:00
происшествия
красноярск
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красноярский край
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НОВОСИБИРСК, 4 апр - РИА Новости. Подростки в Красноярске нашли около мусорных баков завернутое в ткань и перемотанное скотчем тело неизвестной женщины, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. "Около 22.00 (18.00 мск) 3 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении подростками 15-16 лет около мусорных баков вблизи жилых домов по улице 60 лет Октября города Красноярска тела женщины с выраженными признаками гнилостных изменений. Тело завернуто в одеяло и ткань и перемотано клейкой лентой", - говорится в сообщении. Для установления обстоятельств гибели женщины в связи с наличием признаков, указывающих на криминальный характер ее смерти, следственный отдел по Свердловскому району Красноярска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГСУ. Следственное органы обратились к гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности женщины либо обстоятельствах ее гибели, с просьбой сообщить об этом следователям.
https://ria.ru/20240403/podozrenie-1937584483.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске нашли тело женщины

В Красноярске нашли перемотанное скотчем тело женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 4 апр - РИА Новости. Подростки в Красноярске нашли около мусорных баков завернутое в ткань и перемотанное скотчем тело неизвестной женщины, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Около 22.00 (18.00 мск) 3 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении подростками 15-16 лет около мусорных баков вблизи жилых домов по улице 60 лет Октября города Красноярска тела женщины с выраженными признаками гнилостных изменений. Тело завернуто в одеяло и ткань и перемотано клейкой лентой", - говорится в сообщении.
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Для установления обстоятельств гибели женщины в связи с наличием признаков, указывающих на криминальный характер ее смерти, следственный отдел по Свердловскому району Красноярска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГСУ.
Следственное органы обратились к гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности женщины либо обстоятельствах ее гибели, с просьбой сообщить об этом следователям.
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