В Красноярске нашли тело женщины
В Красноярске нашли перемотанное скотчем тело женщины
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 4 апр - РИА Новости. Подростки в Красноярске нашли около мусорных баков завернутое в ткань и перемотанное скотчем тело неизвестной женщины, возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
"Около 22.00 (18.00 мск) 3 апреля 2024 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении подростками 15-16 лет около мусорных баков вблизи жилых домов по улице 60 лет Октября города Красноярска тела женщины с выраженными признаками гнилостных изменений. Тело завернуто в одеяло и ткань и перемотано клейкой лентой", - говорится в сообщении.
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Для установления обстоятельств гибели женщины в связи с наличием признаков, указывающих на криминальный характер ее смерти, следственный отдел по Свердловскому району Красноярска возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
"В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти женщины. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ГСУ.
Следственное органы обратились к гражданам, обладающим какой-либо информацией о личности женщины либо обстоятельствах ее гибели, с просьбой сообщить об этом следователям.
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