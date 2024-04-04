https://ria.ru/20240404/tekhnika-1937902101.html

Самарский губернатор передал в зону СВО технику и спецсредства

Самарский губернатор передал в зону СВО технику и спецсредства - РИА Новости, 04.04.2024

Самарский губернатор передал в зону СВО технику и спецсредства

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в новые регионы встретился с бойцами СВО и вновь передал воинским подразделениям... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:36

2024-04-04T19:36

2024-04-04T19:36

самарская область

дмитрий азаров

сво

гуманитарная помощь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937896465_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_67e559774609a4350ddb761384962f10.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в новые регионы встретился с бойцами СВО и вновь передал воинским подразделениям дополнительную технику, транспорт, спецсредства, снаряжение, гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба правительства региона. Также глава региона обсудил с командирами воинских подразделений вопросы оказания поддержки армии и бойцов. В пресс-службе уточняют, что Азаров регулярно проводит встречи с бойцами СВО из Самарской области. Во время этого общения бойцы могут задать губернатору любые вопросы, например, касающиеся службы, реабилитации или помощи дома родным и близким. "Дорогие земляки, конечно, для нас очень важно, чтобы вы здесь чувствовали каждый день, что на родной земле о вас не забывают ни на минуту, что всегда заботятся о ваших семьях, родных и близких людях. Если есть запросы от военнослужащих из других субъектов страны, также не стесняйтесь задавать. Не раз приходилось подключаться, обращался к своим коллегам – губернаторам из других регионов. Они всегда откликаются и вопросы решают", - цитирует пресс-служба Азарова. По словам губернатора, в регионе активно ведут работу по поддержке военнослужащих и их семей. "Вы знаете, мы активно работали в предыдущий период, а сейчас на это обращаем еще больше внимания. Дал поручение, чтобы в нашей Самарской области расширили понятие семьи военнослужащих, чтобы это были не только жены и дети, но и родители, братья, сестры, чтобы все были в фокусе нашего внимания по необходимой поддержке", - подчеркнул губернатор. Азаров добавил, что помощь защитникам Отечества оказывается властями всех уровней, общественными организациями, меценатами, жителями. "Рад тому, что сегодня активно все муниципалитеты Самарской области, общественные организации, предприятия включены в работу по поддержке наших Вооруженных Сил. Конечно, речь идет не только о поддержке наших земляков. Понятно, что армия едина и в окопе делить людей по тому, откуда кто призывался, никто не собирается, но мы в первую очередь концентрируем свое внимание и помощь по тем воинским подразделениям, где проходят службу наши земляки", - сказал глава региона. Он также поблагодарил представителей бизнеса и муниципалитетов, общественные организации, которые эту работу активно ведут. Глава региона подчеркнул, что помощь будет продолжена. "Уважаемые, дорогие земляки, конечно же, постараемся и впредь, как весь этот период, откликаться на ваши запросы по дополнительным спецсредствам, транспорту, обмундированию, средствам быта, экипировке, если это требуется", - сказал Азаров.

https://radiosputnik.ru/20231227/azarov-1918561725.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

самарская область, дмитрий азаров, сво, гуманитарная помощь