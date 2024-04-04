https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937914752.html

В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон

В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон - РИА Новости, 04.04.2024

В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T21:03

2024-04-04T21:03

2024-04-04T21:03

происшествия

авто

дон

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752222314_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c7a69274fe190f5f82c60f5dfff83279.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "На участке реки Дон теплоходом "Коноша" под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом "Сормовский-3067", - говорится в сообщении. В результате столкновения теплоход "Сормовский-3067" получил повреждения, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html

дон

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, дон, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)