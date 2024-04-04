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В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон
В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон - РИА Новости, 04.04.2024
В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон
Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:03
2024-04-04T21:03
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр - РИА Новости. Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области, возбуждено уголовное дело, сообщает западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. "На участке реки Дон теплоходом "Коноша" под управлением второго помощника капитана и под руководством капитана совершено столкновение со стоящим на мели теплоходом "Сормовский-3067", - говорится в сообщении. В результате столкновения теплоход "Сормовский-3067" получил повреждения, ущерб составил более 1,7 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
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происшествия, авто, дон, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Дон, Ростовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ростовской области два теплохода столкнулись на реке Дон
В Ростовской области завели дело после столкновения двух теплоходов на реке Дон