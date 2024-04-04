https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937832620.html
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал - РИА Новости, 04.04.2024
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал
Пострадавших при столкновении электропоезда "Иволга" и тепловоза нет, повреждения электропоезда незначительны, сообщили в Центральной пригородной пассажирской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:13
2024-04-04T15:13
2024-04-04T15:13
происшествия
нахабино
центральная пригородная пассажирская компания
ржд
московская железная дорога
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пострадавших при столкновении электропоезда "Иволга" и тепловоза нет, повреждения электропоезда незначительны, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). "Сегодня в 12:27 на территории депо Нахабино при маневровых передвижениях без пассажиров на путях необщего пользования РЖД произошло боковое столкновение тепловоза частной подрядной организации со стоящим электропоездом Иволга. Пострадавших нет… По предварительной информации, повреждения электропоезда незначительны и будут устранены в рамках работ, проводимых в депо", – говорится в сообщении. В ЦППК отметили, что причины произошедшего расследуются специально созданной комиссией с представителями владельца инфраструктуры и перевозчика. Ранее Московская железная дорога сообщила, что инцидент не повлиял на движение пригородных поездов МЦД-2 и Рижского направления, движение осуществляется в штатном режиме. Кроме того, со станции Подмосковная направлен восстановительный поезд.
https://ria.ru/20240404/dvizhenie-1937745144.html
нахабино
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происшествия, нахабино, центральная пригородная пассажирская компания, ржд, московская железная дорога
Происшествия, Нахабино, Центральная пригородная пассажирская компания, РЖД, Московская железная дорога
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал
При столкновении "Иволги" и тепловоза в депо Нахабино никто не пострадал