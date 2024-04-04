Рейтинг@Mail.ru
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/stolknovenie-1937832620.html
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал - РИА Новости, 04.04.2024
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал
Пострадавших при столкновении электропоезда "Иволга" и тепловоза нет, повреждения электропоезда незначительны, сообщили в Центральной пригородной пассажирской... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:13
2024-04-04T15:13
происшествия
нахабино
центральная пригородная пассажирская компания
ржд
московская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937827534_0:388:963:930_1920x0_80_0_0_aeb96dd5ba5c25f791c172e2cbcd1407.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пострадавших при столкновении электропоезда "Иволга" и тепловоза нет, повреждения электропоезда незначительны, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). "Сегодня в 12:27 на территории депо Нахабино при маневровых передвижениях без пассажиров на путях необщего пользования РЖД произошло боковое столкновение тепловоза частной подрядной организации со стоящим электропоездом Иволга. Пострадавших нет… По предварительной информации, повреждения электропоезда незначительны и будут устранены в рамках работ, проводимых в депо", – говорится в сообщении. В ЦППК отметили, что причины произошедшего расследуются специально созданной комиссией с представителями владельца инфраструктуры и перевозчика. Ранее Московская железная дорога сообщила, что инцидент не повлиял на движение пригородных поездов МЦД-2 и Рижского направления, движение осуществляется в штатном режиме. Кроме того, со станции Подмосковная направлен восстановительный поезд.
https://ria.ru/20240404/dvizhenie-1937745144.html
нахабино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937827534_0:357:964:1079_1920x0_80_0_0_8d8583c3c1a220853792c6a941bae27b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нахабино, центральная пригородная пассажирская компания, ржд, московская железная дорога
Происшествия, Нахабино, Центральная пригородная пассажирская компания, РЖД, Московская железная дорога
При столкновении "Иволги" и тепловоза в Нахабино никто не пострадал

При столкновении "Иволги" и тепловоза в депо Нахабино никто не пострадал

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramЭлектропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в Истре
Электропоезд Иволга столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в Истре - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
Электропоезд "Иволга" столкнулся с тепловозом при маневрировании на территории депо в Истре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Пострадавших при столкновении электропоезда "Иволга" и тепловоза нет, повреждения электропоезда незначительны, сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).
«
"Сегодня в 12:27 на территории депо Нахабино при маневровых передвижениях без пассажиров на путях необщего пользования РЖД произошло боковое столкновение тепловоза частной подрядной организации со стоящим электропоездом Иволга. Пострадавших нет… По предварительной информации, повреждения электропоезда незначительны и будут устранены в рамках работ, проводимых в депо", – говорится в сообщении.
В ЦППК отметили, что причины произошедшего расследуются специально созданной комиссией с представителями владельца инфраструктуры и перевозчика.
Ранее Московская железная дорога сообщила, что инцидент не повлиял на движение пригородных поездов МЦД-2 и Рижского направления, движение осуществляется в штатном режиме. Кроме того, со станции Подмосковная направлен восстановительный поезд.
Сбой на МЦД-1 произошел из-за схода одной колесной пары при выезде электропоезда из парка и пережога контактной сети - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
На Белорусском направлении и D1 остановили движение через станцию Одинцово
Вчера, 07:52
 
ПроисшествияНахабиноЦентральная пригородная пассажирская компанияРЖДМосковская железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала