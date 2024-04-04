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США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву - РИА Новости, 04.04.2024
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01:53 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/ssha-1937729681.html
США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву
США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву - РИА Новости, 04.04.2024
США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что американская администрация готова... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T01:53
2024-04-04T01:53
сша
в мире
киев
украина
джо байден
карин жан-пьер
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что американская администрация готова возобновить экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться одобрения помощи Киеву в конгрессе. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе. "Сообщения... не соответствует действительности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. По ее словам, Байден поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. А одобренный ранее сенатом США законопроект о помощи в том числе Киеву, если его вынесут на рассмотрение в палату представителей, получит необходимую поддержку, заверила пресс-секретарь Белого дома. В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
https://ria.ru/20240404/ssha-1937729348.html
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сша, в мире, киев, украина, джо байден, карин жан-пьер, майк джонсон
США, В мире, Киев, Украина, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Майк Джонсон
США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву

Белый дом опроверг данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву

© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что американская администрация готова возобновить экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться одобрения помощи Киеву в конгрессе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе.
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"Сообщения... не соответствует действительности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.
По ее словам, Байден поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. А одобренный ранее сенатом США законопроект о помощи в том числе Киеву, если его вынесут на рассмотрение в палату представителей, получит необходимую поддержку, заверила пресс-секретарь Белого дома.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.
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СШАВ миреКиевУкраинаДжо БайденКарин Жан-ПьерМайк Джонсон
 
 
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