США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву
Белый дом опроверг данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что американская администрация готова возобновить экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться одобрения помощи Киеву в конгрессе.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе.
"Сообщения... не соответствует действительности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов.
По ее словам, Байден поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. А одобренный ранее сенатом США законопроект о помощи в том числе Киеву, если его вынесут на рассмотрение в палату представителей, получит необходимую поддержку, заверила пресс-секретарь Белого дома.
В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.