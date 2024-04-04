https://ria.ru/20240404/ssha-1937729681.html

США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву

США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву - РИА Новости, 04.04.2024

США опровергли данные о возобновлении экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что американская администрация готова... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T01:53

2024-04-04T01:53

2024-04-04T01:53

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карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала "не соответствующей действительности" информацию западных СМИ о том, что американская администрация готова возобновить экспорт сжиженного природного газа, чтобы добиться одобрения помощи Киеву в конгрессе. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что власти США могут снять наложенный президентом страны Джо Байденом запрет на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе. "Сообщения... не соответствует действительности", - сказала Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. По ее словам, Байден поддерживает приостановку выдачи разрешений на экспорт СПГ. А одобренный ранее сенатом США законопроект о помощи в том числе Киеву, если его вынесут на рассмотрение в палату представителей, получит необходимую поддержку, заверила пресс-секретарь Белого дома. В начале 2024 года Белый дом объявил паузу в выдаче разрешений на экспорт СПГ, который в последние два года активно замещает на мировых рынках российское сырье, и объяснил принятое решение ситуацией с климатическими изменениями - "экзистенциальной угрозой". Соответствующий шаг вызвал критику в том числе со стороны республиканского лагеря. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сообщал, что решение Байдена "усиливает Россию" и вынуждает Европу полагаться на ее экспорт.

https://ria.ru/20240404/ssha-1937729348.html

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сша, в мире, киев, украина, джо байден, карин жан-пьер, майк джонсон