https://ria.ru/20240404/spetstekhnika-1937857968.html

Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных

Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных - РИА Новости, 04.04.2024

Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных

Арсенал спецтехники Лесопожарного центра Липецкой области пополнили автомобили повышенной проходимости и мотоболотоходы, которые власти региона приобрели для... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:34

2024-04-04T16:34

2024-04-04T16:34

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Арсенал спецтехники Лесопожарного центра Липецкой области пополнили автомобили повышенной проходимости и мотоболотоходы, которые власти региона приобрели для лесных пожарных и патрульных региона в рамках нацпроекта "Экология", рассказал губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что необходимой техникой областной Лесопожарный центр теперь укомплектован в полном объеме. Новые машины позволят проводить патрулирование лесных массивов даже в самых труднодоступных местах, а также оперативно доставлять туда, в случае обнаружения возгорания, пожарных. По словам Артамонова, хорошая материально техническая база и профессионализм лесных пожарных позволили в течение долгого времени не допустить в лесах Липецкой области пожаров. "Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан. По итогам прошлых сезонов нам удалось в течение девяти лет не допустить лесных пожаров в Липецкой области", – подчеркнул Артамонов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особый противопожарный режим в регионе начал действовать 28 марта этого года. Предпринимаются все необходимые меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Липецкой области.

https://ria.ru/20240329/zaschita-1936675516.html

липецкая область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область