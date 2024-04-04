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Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных - РИА Новости, 04.04.2024
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Липецкая область
 
16:34 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/spetstekhnika-1937857968.html
Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных
Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных - РИА Новости, 04.04.2024
Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных
Арсенал спецтехники Лесопожарного центра Липецкой области пополнили автомобили повышенной проходимости и мотоболотоходы, которые власти региона приобрели для... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:34
2024-04-04T16:34
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Арсенал спецтехники Лесопожарного центра Липецкой области пополнили автомобили повышенной проходимости и мотоболотоходы, которые власти региона приобрели для лесных пожарных и патрульных региона в рамках нацпроекта "Экология", рассказал губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что необходимой техникой областной Лесопожарный центр теперь укомплектован в полном объеме. Новые машины позволят проводить патрулирование лесных массивов даже в самых труднодоступных местах, а также оперативно доставлять туда, в случае обнаружения возгорания, пожарных. По словам Артамонова, хорошая материально техническая база и профессионализм лесных пожарных позволили в течение долгого времени не допустить в лесах Липецкой области пожаров. "Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан. По итогам прошлых сезонов нам удалось в течение девяти лет не допустить лесных пожаров в Липецкой области", – подчеркнул Артамонов. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особый противопожарный режим в регионе начал действовать 28 марта этого года. Предпринимаются все необходимые меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Липецкой области.
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область

Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных

© Фото : правительство Липецкой областиВласти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных
Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Власти Липецкой области обеспечили спецтехникой лесных пожарных
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ЛИПЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Арсенал спецтехники Лесопожарного центра Липецкой области пополнили автомобили повышенной проходимости и мотоболотоходы, которые власти региона приобрели для лесных пожарных и патрульных региона в рамках нацпроекта "Экология", рассказал губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что необходимой техникой областной Лесопожарный центр теперь укомплектован в полном объеме. Новые машины позволят проводить патрулирование лесных массивов даже в самых труднодоступных местах, а также оперативно доставлять туда, в случае обнаружения возгорания, пожарных.
По словам Артамонова, хорошая материально техническая база и профессионализм лесных пожарных позволили в течение долгого времени не допустить в лесах Липецкой области пожаров.
«
"Лесные пожары наносят огромный ущерб природе и могут спровоцировать большую беду. Обеспечить сохранность лесов – общая задача органов власти и граждан. По итогам прошлых сезонов нам удалось в течение девяти лет не допустить лесных пожаров в Липецкой области", – подчеркнул Артамонов.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особый противопожарный режим в регионе начал действовать 28 марта этого года.
Предпринимаются все необходимые меры по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Липецкой области.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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