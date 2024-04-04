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Ефимов: предприниматели сэкономили 170 млн рублей из-за отмены спецплатежей - РИА Новости, 04.04.2024
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14:05 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/spetsplatezhi-1937674362.html
Ефимов: предприниматели сэкономили 170 млн рублей из-за отмены спецплатежей
Ефимов: предприниматели сэкономили 170 млн рублей из-за отмены спецплатежей - РИА Новости, 04.04.2024
Ефимов: предприниматели сэкономили 170 млн рублей из-за отмены спецплатежей
С 2022 года, благодаря антикризисным мерам поддержки со стороны столичных властей, более 130 бизнесменов были освобождены от обязательной предварительной платы... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:05
2024-04-04T14:05
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твой бизнес – новости
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. С 2022 года, благодаря антикризисным мерам поддержки со стороны столичных властей, более 130 бизнесменов были освобождены от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев при продлении договора аренды, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."С марта 2022 г. город освободил добросовестных арендаторов столичной недвижимости от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. За это время такую поддержку получили 133 предпринимателя, которые занимают 286 помещений общей площадью около пятидесяти тыс. кв. м. Они сэкономили почти 170 млн. руб.", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.Если бизнесмен-арендатор добросовестен, он получает освобождение от обеспечительного платежа при условии отсутствия долгов за использование нежилых помещений в течение календарного года до подачи соответствующего запроса."В 2022 г. такую поддержку получили 103 арендатора столичной недвижимости, а размер их экономии составил почти 130 млн. руб.", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении.В 2023 и начале 2024 г., по сведениям министра, предприниматели сэкономили 37,2 миллиона рублей. Обязательная плата за последние пять месяцев при продлении договора взимается с арендующих нежилые помещения предпринимателей с 2019 года. Делается это для снижения рисков в отношении недобросовестных арендаторов и досрочного расторжения договора.Продлить договор аренды нежилых помещений можно на портале mos.ru, воспользовавшись услугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда".
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твой бизнес – новости, владимир ефимов (правительство москвы) , москва, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Поддержка бизнеса

Ефимов: предприниматели сэкономили 170 млн рублей из-за отмены спецплатежей

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. С 2022 года, благодаря антикризисным мерам поддержки со стороны столичных властей, более 130 бизнесменов были освобождены от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев при продлении договора аренды, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«
"С марта 2022 г. город освободил добросовестных арендаторов столичной недвижимости от уплаты обеспечительного платежа при продлении договора аренды. За это время такую поддержку получили 133 предпринимателя, которые занимают 286 помещений общей площадью около пятидесяти тыс. кв. м. Они сэкономили почти 170 млн. руб.", - привели слова Ефимова в пресс-службе городского комплекса экономполитики.
Если бизнесмен-арендатор добросовестен, он получает освобождение от обеспечительного платежа при условии отсутствия долгов за использование нежилых помещений в течение календарного года до подачи соответствующего запроса.
"В 2022 г. такую поддержку получили 103 арендатора столичной недвижимости, а размер их экономии составил почти 130 млн. руб.", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Ефимов: инвесторы арендуют 43 столичных объекта по льготной ставке
28 марта, 14:05
В 2023 и начале 2024 г., по сведениям министра, предприниматели сэкономили 37,2 миллиона рублей. Обязательная плата за последние пять месяцев при продлении договора взимается с арендующих нежилые помещения предпринимателей с 2019 года. Делается это для снижения рисков в отношении недобросовестных арендаторов и досрочного расторжения договора.
Продлить договор аренды нежилых помещений можно на портале mos.ru, воспользовавшись услугой "Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда".
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиВладимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваПоддержка бизнеса
 
 
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