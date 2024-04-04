https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937878133.html

Спецоперация, 4 апреля: поражение пункта дислокации наемников под Харьковом

Спецоперация, 4 апреля: поражение пункта дислокации наемников под Харьковом - РИА Новости, 04.04.2024

Спецоперация, 4 апреля: поражение пункта дислокации наемников под Харьковом

Об ударах по Харьковской области, планах урегулирования на Украине и угрозе со стороны НАТО — в материале РИА Новости. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:18

2024-04-04T18:18

2024-04-04T19:15

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Об ударах по Харьковской области, планах урегулирования на Украине и угрозе со стороны НАТО — в материале РИА Новости.ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников под ХарьковомРоссийские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников и склад боеприпасов в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг Министерство обороны. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на данные местных коллег, сообщил, что ударом российских войск по РОВД в Харькове в ночь на четверг ликвидированы около 15 и ранены более 20 украинских силовиков. Также он сообщил, что под удар попало танковое училище ВСУ с иностранными танками и инструкторами. Кроме того, в городе пропал свет из-за поражения подстанции.ВСУ потеряли до 910 солдат за суткиУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 910 человек и один танк, следует из сводки Минобороны России. На Купянском и Авдеевском направлениях российские войска улучшили положение по переднему краю, на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи, на Южнодонецком улучшили тактическое положение. В районе Краматорска сбит украинский Су-27, за сутки уничтожено 196 украинских беспилотников. ПВО сбила пять дронов над Белгородской и Тульской областямиСредства ПВО ночью сбили пять украинских беспилотников над территорией России: три — над Белгородской областью, два — над Тульской, сообщили в Минобороны.Лавров заявил, что Россия готова обсудить интересы безопасности УкраиныРоссия при урегулировании конфликта вокруг Украины готова обсуждать в том числе обеспечение интересов безопасности Киева, но только если диалог будет вестись на равной основе, заявил глава МИД Сергей Лавров. Он назвал ситуацию вокруг Украины "патовой", добавив, что не Россия сделала ее такой. Министр отметил, что Москва всегда готова к переговорам на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности."Но для этого не нужно никакой подкладки в виде "формулы Зеленского" между готовностью к переговорам и их началом. Если кто-то будет достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского", пусть об этом скажут. Ход не за нами", — подчеркнул Лавров. Он также назвал китайскую инициативу по урегулированию кризиса на Украине "наиболее четким и разумным планом решения конфликта". Песков заявил, что отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтацииОтношения России и НАТО фактически скатились на уровень прямой конфронтации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Страны НАТО, альянс сам по себе уже не то что повышает постоянно, а уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", — сказал он.Песков сообщил, что Владимир Путин остается открыт для диалога с теми, кто в этом заинтересован, а также готов решать глобальные проблемы в разговоре с другими странами.В МИД заявили, что украинский кризис может выйти за свои географические рамкиУкраинский кризис может выйти за свои географические рамки в результате авантюрных действий даже одной из стран НАТО, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Дипломат назвал подобные высказывания недопустимыми. Вместе с тем замминистра подчеркнул, что любая угроза безопасности России со стороны НАТО "не останется без ответа". При этом, по его словам, у Москвы нет намерений вступать в военный конфликт со странами альянса. Грушко также заявил, что ситуация в отношениях России и НАТО "предсказуемо и преднамеренно" ухудшается, а все каналы диалога доведены Вашингтоном и Брюсселем до критически низкого уровня. Глава Минобороны Британии заявил, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпохуМинистр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир перешел из послевоенной в довоенную эпоху. В свой колонке, опубликованной изданием The Telegraph, министр заявил, что Великобритания "всегда была главной движущей силой" в НАТО и гордится этим. "Однако отдать дань уважения прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны еще раз срочно задуматься о будущем Североатлантического союза. Мы перешли из послевоенного мира в довоенный", — пишет он.Среди действий, направленных на защиту демократии и альянса, Шаппс перечислил:По его словам, ситуация, когда некоторые участники альянса не могут выделять даже два процента ВВП на оборонные расходы, больше не может продолжаться, поскольку НАТО "не может позволить себе играть в русскую рулетку со своим будущим".Кулеба заявил о разработке следующего шага к вступлению Украины в НАТОГлава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в четверг на встрече НАТО было принято решение поручить "военной части" альянса разработать, каким должен быть следующий шаг в направлении вступления Украины. "Я внимательно послушал обсуждения касательно предстоящего саммита в Вашингтоне. Союзникам самим решать относительно формы и содержания следующего шага к членству Украины в НАТО. <...> Мы будем ждать итогов", — сказал Кулеба на полях встречи глав МИД стран альянса, его заявление транслировалось в YouTube.ФСБ обнаружила в ДНР заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружениемВ ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на Авдеевском направлении, заявили в пресс-релизе УФСБ России по республике.В схроне находились:Офицеры ВСУ считают, что истребители F-16 уже не будут нужны Украине в 2024 годуВысокопоставленные офицеры ВСУ считают, что к моменту прибытия на Украину истребители F-16 уже не будут нужны на поле боя, сообщает издание Politico. "Каждому оружию свое время. F-16 были необходимы в 2023 году, они не подойдут для 2024 года", — рассказал изданию высокопоставленный украинский офицер. Он объяснил это тем, что "Россия готова им противостоять". Офицер рассказал, что Россия рассчитывает, где лучше всего разместить свои ракетные и радиолокационные системы С-400, чтобы максимально увеличить площадь, которую они могут покрыть и атаковать F-16, удерживая их подальше от линии фронта и российских логистических центров, пишет издание. В связи с этим украинские военные заявили, что теперь им нужно больше простого традиционного оружия, а также дронов. Один из собеседников издания подсчитал, что Украине нужно четыре миллиона снарядов и два миллиона беспилотников.

https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937812224.html

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https://ria.ru/20240404/zelenskiy-1937862696.html

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https://ria.ru/20240404/tekhnika-1937833243.html

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Сергей Лебедев о российских ударах по военным объектам в Харьковской области Сергей Лебедев о российских ударах по военным объектам в Харьковской области 2024-04-04T18:18 true PT2M36S

Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500 Бомбардировщики Су-34 нанесли удар по войскам Украины авиабомбами ОДАБ-500, от которых нельзя укрыться в окопах или блиндажах, сообщили в Минобороны. ОДАБ-500 - объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объёме. За счет этого создаtтся высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая "затекает" в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника. 2024-04-04T18:18 true PT1M46S

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Наталья Макарова

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