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ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:36 04.04.2024 (обновлено: 14:37 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937823203.html
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2024
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:36
2024-04-04T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мирный
пятихатки
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему залпового огня "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html
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безопасность, россия, мирный, пятихатки, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мирный, Пятихатки, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 35 военных и РСЗО "Град"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему залпового огня "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМирныйПятихаткиВооруженные силы Украины
 
 
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