https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937823203.html
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2024
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:36
2024-04-04T14:36
2024-04-04T14:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мирный
пятихатки
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5af588489cb44875f8e33e8b9770f0b2.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему залпового огня "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html
россия
мирный
пятихатки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8ea5b147d468307754ca1a05487db33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, мирный, пятихатки, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Мирный, Пятихатки, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли до 35 военных и РСЗО "Град"