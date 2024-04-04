https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937823203.html

ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении

ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.04.2024

ВС России нанесли поражение формированиям ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:36

2024-04-04T14:36

2024-04-04T14:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

мирный

пятихатки

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили до 35 военнослужащих, реактивную систему залпового огня "Град", сообщило в четверг Минобороны РФ. "На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение формированиям 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки Запорожской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, три автомобиля, а также реактивная система залпового огня "Град", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html

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мирный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, мирный, пятихатки, вооруженные силы украины