https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937821136.html

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2024

Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

2024-04-04T14:30

специальная военная операция на украине

россия

сша

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 105 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Отмечается, что потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".

https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность