https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937821136.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_33bd710f9114cfad523bb747d96f236e.jpg
МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 105 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Отмечается, что потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404439_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_8d33393727ee2a3a4f1b1f4173f55b61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 105 солдат на Южнодонецком направлении