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Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2024
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14:30 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937821136.html
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 04.04.2024
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:30
2024-04-04T14:30
специальная военная операция на украине
россия
сша
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 105 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства. Отмечается, что потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные улучшили положение на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 105 солдат на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Восток" за прошедшие сутки улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским войскам на южнодонецком направлении, потери противника составили до 105 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое и Угледар Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Отмечается, что потери противника за сутки составили до 105 военнослужащих, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М777 производства США, а также 122-миллиметровая боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град".
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