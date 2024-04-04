https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937820244.html

В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников

В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 04.04.2024

В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников

Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:28

2024-04-04T14:28

2024-04-04T14:33

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале. "Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, харьков