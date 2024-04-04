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В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников
В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 04.04.2024
В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников
Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:28
2024-04-04T14:28
2024-04-04T14:33
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале. "Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, харьков
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В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников
Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом