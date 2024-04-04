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В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 04.04.2024
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14:28 04.04.2024 (обновлено: 14:33 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937820244.html
В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников
В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 04.04.2024
В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников
Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:28
2024-04-04T14:33
в мире
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале. "Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины, харьков
В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьков
В Харьковской области поразили пункт дислокации иностранных наемников

Минобороны: ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" российских военных по позициям ВСУ
Боевая работа САУ Акация российских военных по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Акация" российских военных по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские военные поразили украинский пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Мерефы Харьковской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ в телеграм-канале.
"Поражены склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области, живая сила и военная техника ВСУ в 135 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныХарьков
 
 
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