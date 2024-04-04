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Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 04.04.2024 (обновлено: 15:38 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937819308.html
Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО
Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2024
Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, ликвидировав до 340 солдат ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:23
2024-04-04T15:38
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, ликвидировав до 340 солдат ВСУ, сообщило Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ возле Розовки, Райгородки и Жовтневого в ЛНР, а также населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Авдеевское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. Кроме того, возле Первомайского удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 25-й воздушно-десантной бригады.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение солдатам 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Мирного и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 135 районах. В числе прочего они успешно нанесли удары по складу боеприпасов и пункту временной дислокации иностранных наемников возле населенного пункта Мерефа в Харьковской области.В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска в ДНР, а также уничтожили 196 беспилотников и 18 снарядов РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
https://ria.ru/20240404/raketa-1937803914.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные ведут огонь по позициям ВСУ
Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, ликвидировав до 340 солдат ВСУ, сообщило Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Вчера, 13:21
Потери противника составили:
  • до 340 военнослужащих;
  • один танк;
  • восемь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
  • две гаубицы "Мста-Б";
  • гаубицу Д-20;
  • две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • три гаубицы Д-30;
  • три склада боеприпасов.
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Вчера, 11:07

Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ возле Розовки, Райгородки и Жовтневого в ЛНР, а также населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 125 военнослужащих;
  • четыре автомобиля.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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Вчера, 12:37

Авдеевское направление

Солдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. Кроме того, возле Первомайского удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 25-й воздушно-десантной бригады.
Потери противника составили:
  • до 305 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
Военнослужащие во время учений ОДКБ - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
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Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 105 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица М777 производства США;
  • боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".
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30 марта, 08:00

Херсонское направление

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение солдатам 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Мирного и Пятихаток в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • боевая машина РСЗО "Град".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 135 районах. В числе прочего они успешно нанесли удары по складу боеприпасов и пункту временной дислокации иностранных наемников возле населенного пункта Мерефа в Харьковской области.
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска в ДНР, а также уничтожили 196 беспилотников и 18 снарядов РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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