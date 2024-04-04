https://ria.ru/20240404/spetsoperatsiya-1937819308.html

Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО

Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО - РИА Новости, 04.04.2024

Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО

Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, ликвидировав до 340 солдат ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:23

2024-04-04T14:23

2024-04-04T15:38

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, ликвидировав до 340 солдат ВСУ, сообщило Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ возле Розовки, Райгородки и Жовтневого в ЛНР, а также населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Авдеевское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. Кроме того, возле Первомайского удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 25-й воздушно-десантной бригады.Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.Потери противника составили:Херсонское направлениеПодразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение солдатам 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Мирного и Пятихаток в Запорожской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 135 районах. В числе прочего они успешно нанесли удары по складу боеприпасов и пункту временной дислокации иностранных наемников возле населенного пункта Мерефа в Харьковской области.В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска в ДНР, а также уничтожили 196 беспилотников и 18 снарядов РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20240404/raketa-1937803914.html

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https://ria.ru/20240404/uscherb-1937794843.html

https://ria.ru/20240403/pobeda-1937453804.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)