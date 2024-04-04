Российские военные улучшили позиции на четырех направлениях в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные ведут огонь по позициям ВСУ
Российские военные ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, ликвидировав до 340 солдат ВСУ, сообщило Минобороны.
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"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Потери противника составили:
- до 340 военнослужащих;
- один танк;
- восемь автомобилей.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две гаубицы "Мста-Б";
- гаубицу Д-20;
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- три гаубицы Д-30;
- три склада боеприпасов.
Купянское направление
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и поразили живую силу и технику ВСУ возле Розовки, Райгородки и Жовтневого в ЛНР, а также населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 125 военнослужащих;
- четыре автомобиля.
Авдеевское направление
Солдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 24-й, 47-й механизированных, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. Кроме того, возле Первомайского удалось отразить контратаку штурмового отряда украинской 25-й воздушно-десантной бригады.
Потери противника составили:
- до 305 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
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Южнодонецкое направление
Бойцы группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады территориальной обороны в районах Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.
Потери противника составили:
- до 105 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица М777 производства США;
- боевая машина РСЗО БМ-21 "Град".
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Херсонское направление
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли огневое поражение солдатам 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ возле Мирного и Пятихаток в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- три автомобиля;
- боевая машина РСЗО "Град".
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику в 135 районах. В числе прочего они успешно нанесли удары по складу боеприпасов и пункту временной дислокации иностранных наемников возле населенного пункта Мерефа в Харьковской области.
В свою очередь, средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 в районе Краматорска в ДНР, а также уничтожили 196 беспилотников и 18 снарядов РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.
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