https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html
Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту
Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту - РИА Новости, 04.04.2024
Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту
Жительница Белгородской области Елена Королева благодаря социальному контракту открыла кабинет маникюра и педикюра, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T16:49
2024-04-04T16:49
2024-04-04T16:49
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Елена Королева благодаря социальному контракту открыла кабинет маникюра и педикюра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На средства, выделенные в рамках соцконтракта, девушка сняла в аренду помещение, купила необходимую мебель, оборудование и инструменты. Сейчас мастер увеличила клиентскую базу, в ее планах повышать профессионализм в сфере красоты. В пресс-службе уточнили, что наиболее популярным направлением социального контракта в Алексеевском городском округе Белгородской области является "Осуществление предпринимательской деятельности". Воспользовались этой возможностью в 2023 году 226 жителей муниципалитета и уже 34 в 2024 году. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
https://ria.ru/20240318/masterskaya-1934072114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Елена Королева благодаря социальному контракту открыла кабинет маникюра и педикюра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
На средства, выделенные в рамках соцконтракта, девушка сняла в аренду помещение, купила необходимую мебель, оборудование и инструменты.
Сейчас мастер увеличила клиентскую базу, в ее планах повышать профессионализм в сфере красоты.
В пресс-службе уточнили, что наиболее популярным направлением социального контракта в Алексеевском городском округе Белгородской области является "Осуществление предпринимательской деятельности". Воспользовались этой возможностью в 2023 году 226 жителей муниципалитета и уже 34 в 2024 году.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова
. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.