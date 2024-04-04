https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html

Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту

Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту - РИА Новости, 04.04.2024

Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту

Жительница Белгородской области Елена Королева благодаря социальному контракту открыла кабинет маникюра и педикюра, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:49

2024-04-04T16:49

2024-04-04T16:49

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Жительница Белгородской области Елена Королева благодаря социальному контракту открыла кабинет маникюра и педикюра, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. На средства, выделенные в рамках соцконтракта, девушка сняла в аренду помещение, купила необходимую мебель, оборудование и инструменты. Сейчас мастер увеличила клиентскую базу, в ее планах повышать профессионализм в сфере красоты. В пресс-службе уточнили, что наиболее популярным направлением социального контракта в Алексеевском городском округе Белгородской области является "Осуществление предпринимательской деятельности". Воспользовались этой возможностью в 2023 году 226 жителей муниципалитета и уже 34 в 2024 году. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Данный вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу, запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

https://ria.ru/20240318/masterskaya-1934072114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, вячеслав гладков, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса