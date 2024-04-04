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"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку - РИА Новости, 04.04.2024
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14:41 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/shtraf-1937824243.html
"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку
"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку - РИА Новости, 04.04.2024
"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:41
2024-04-04T14:41
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Восток ТВ" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказала собеседница агентства. В инстанции РИА Новости уточнили, что согласно материалам дела, была указана маркировка "16+" вместо "18+". "Восток ТВ" является развлекательным телеканалом, который вещает 24 часа в сутки.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку

"Восток ТВ" оштрафовали на миллион рублей за неправильную возрастную маркировку

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Восток ТВ" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказала собеседница агентства.
В инстанции РИА Новости уточнили, что согласно материалам дела, была указана маркировка "16+" вместо "18+".
"Восток ТВ" является развлекательным телеканалом, который вещает 24 часа в сутки.
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