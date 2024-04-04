https://ria.ru/20240404/shtraf-1937824243.html

"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку

"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку - РИА Новости, 04.04.2024

"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку

Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:41

2024-04-04T14:41

2024-04-04T14:41

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Восток ТВ" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказала собеседница агентства. В инстанции РИА Новости уточнили, что согласно материалам дела, была указана маркировка "16+" вместо "18+". "Восток ТВ" является развлекательным телеканалом, который вещает 24 часа в сутки.

https://ria.ru/20240114/televidenie-1921259860.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия