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"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку
"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку - РИА Новости, 04.04.2024
"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку
Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:41
2024-04-04T14:41
2024-04-04T14:41
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 миллион рублей телеканал "Восток ТВ" из-за неправильной возрастной маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы ООО "Восток ТВ" признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей", - сказала собеседница агентства. В инстанции РИА Новости уточнили, что согласно материалам дела, была указана маркировка "16+" вместо "18+". "Восток ТВ" является развлекательным телеканалом, который вещает 24 часа в сутки.
https://ria.ru/20240114/televidenie-1921259860.html
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"Восток ТВ" оштрафовали за неправильную возрастную маркировку
"Восток ТВ" оштрафовали на миллион рублей за неправильную возрастную маркировку