https://ria.ru/20240404/shotlandiya-1937725888.html

В Шотландии из-за нового закона царит хаос, сообщили СМИ

В Шотландии из-за нового закона царит хаос, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.04.2024

В Шотландии из-за нового закона царит хаос, сообщили СМИ

Тысячи жалоб на основе нового спорного закона о преступлениях на почве ненависти в Шотландии, принятого в понедельник, привели к хаосу в местной полиции, при... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T00:35

2024-04-04T00:35

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Тысячи жалоб на основе нового спорного закона о преступлениях на почве ненависти в Шотландии, принятого в понедельник, привели к хаосу в местной полиции, при этом ряд жалоб либо фальшивые и являются пустой тратой времени, либо подаются против высокопоставленных лиц или от их имени, сообщает издание Daily Mail."Министр юстиции Шотландии (Шивиан Браун — Прим. ред.) была вынуждена признать, что в соответствии с противоречивыми законами страны о преступлениях на почве ненависти в полицию подаются жалобы, требующие пустой траты времени, среди которых ложная жалоба, поданная от ее имени", — пишет издание, отмечая, что закон привел к "хаосу".По словам Браун, "дезинформация и истерия" привели к неверным предположениям относительно закона. Одна из четырех тысяч жалоб, поданных в полицию Шотландии с момента вступления закона в силу, была подана кем-то, выдававшим себя за нее. Она также признала, что среди жалоб, что подаются в полицию "злонамеренными представителями общественности", есть "фальшивые и досадные" заявления.Издание со ссылкой на источники в полиции пишет, что первый министр Шотландии Хамза Юсаф стал объектом большинства жалоб после того, как его речь после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в США была вырвана из контекста и опубликована в интернете правыми активистами.В понедельник в Шотландии вступил в силу закон о разжигании ненависти, в частности на почве трансгендерности. Спорный закон предусматривает введение ответственности за разжигание ненависти на основе возраста, инвалидности, религии, сексуальной ориентации, трансгендерности другого человека. Максимальным наказанием за его нарушение может стать лишение свободы сроком до семи лет.

https://ria.ru/20240329/bayden-1936517947.html

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