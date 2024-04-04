https://ria.ru/20240404/sanktsii-1937755260.html
В РСМД оценили намерение Запад перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией
В РСМД оценили намерение Запад перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией - РИА Новости, 04.04.2024
В РСМД оценили намерение Запад перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией
Преувеличивать значение вторичных санкций не стоит, попытки Запада полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией не увенчаются успехом, заявил РИА... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T09:42
2024-04-04T09:42
2024-04-04T09:42
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Преувеличивать значение вторичных санкций не стоит, попытки Запада полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией не увенчаются успехом, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. "Все шоковые санкции против России Западом уже введены. Чисто теоретически, можно, наверное, еще попытаться перекрыть нашу торговлю с третьими странами, но на практике это, конечно, крайне сложно", - сказал он. "Точно так же нельзя полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией, как ни запугивай Вашингтон Пекин и Нью-Дели вторичными санкциями, штрафами, уголовными преследованиями или запретом на поставки в эти страны товаров со своими высокотехнологичными компонентами", - добавил собеседник агентства. По его словам, "вторичные санкции, как и уголовные преследования со стороны властей США вообще во многом имеют характер психологической атаки". "Конечно, шумиха эта не может не беспокоить деловых людей, поскольку все время довлеет над ними", - заметил гендиректор РСМД. "Но с другой стороны - не стоит преувеличивать ее роль. Тут важно не дать себя этим шумом захватить. Да, одни ему поддаются, а другие, несмотря на риски, готовы продолжать с Россией работать. Причем последних компаний в мире куда больше", - заключил Тимофеев.
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россия, китай, индия, в мире
Россия, Китай, Индия, В мире
В РСМД оценили намерение Запад перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией
РСМД: Запад не сможет полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Преувеличивать значение вторичных санкций не стоит, попытки Запада полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией не увенчаются успехом, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
«
"Все шоковые санкции против России Западом уже введены. Чисто теоретически, можно, наверное, еще попытаться перекрыть нашу торговлю с третьими странами, но на практике это, конечно, крайне сложно", - сказал он.
"Точно так же нельзя полностью перекрыть торговлю Китая и Индии с Россией, как ни запугивай Вашингтон Пекин и Нью-Дели вторичными санкциями, штрафами, уголовными преследованиями или запретом на поставки в эти страны товаров со своими высокотехнологичными компонентами", - добавил собеседник агентства.
По его словам, "вторичные санкции, как и уголовные преследования со стороны властей США вообще во многом имеют характер психологической атаки".
"Конечно, шумиха эта не может не беспокоить деловых людей, поскольку все время довлеет над ними", - заметил гендиректор РСМД.
"Но с другой стороны - не стоит преувеличивать ее роль. Тут важно не дать себя этим шумом захватить. Да, одни ему поддаются, а другие, несмотря на риски, готовы продолжать с Россией работать. Причем последних компаний в мире куда больше", - заключил Тимофеев.