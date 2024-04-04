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Путин рассказал, что лежит в основе будущего России - РИА Новости, 04.04.2024
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18:50 04.04.2024 (обновлено: 18:59 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937893664.html
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России - РИА Новости, 04.04.2024
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России
Россия будет меняться, но сохранение идентичности - есть основа будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время во время совещания с членами... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T18:50
2024-04-04T18:59
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет меняться, но сохранение идентичности - есть основа будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции."Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что лежит в основе будущего России

Путин: Россия будет меняться, но сохранение идентичности — это основа будущего

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет меняться, но сохранение идентичности - есть основа будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции.
«
"Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны", - сказал Путин.
Кандидат в президенты России, действующий президент Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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