https://ria.ru/20240404/rossiya-1937893664.html

Путин рассказал, что лежит в основе будущего России

Путин рассказал, что лежит в основе будущего России - РИА Новости, 04.04.2024

Путин рассказал, что лежит в основе будущего России

Россия будет меняться, но сохранение идентичности - есть основа будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время во время совещания с членами... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T18:50

2024-04-04T18:50

2024-04-04T18:59

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Россия будет меняться, но сохранение идентичности - есть основа будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин во время во время совещания с членами правительства России в режиме видеоконференции."Конечно, страна будет меняться, и люди будут меняться, но сохранение идентичности лежит в основе будущего страны", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html

россия

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россия, владимир путин