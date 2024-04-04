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Рособрнадзор опроверг информацию об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ - РИА Новости, 04.04.2024
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10:13 04.04.2024 (обновлено: 10:30 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/rosobrnadzor-1937759738.html
Рособрнадзор опроверг информацию об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ
Рособрнадзор опроверг информацию об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ - РИА Новости, 04.04.2024
Рособрнадзор опроверг информацию об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ
Информация о том, что тексты белорусской писательницы Светланы Алексиевич якобы использовались в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку, не соответствует РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T10:13
2024-04-04T10:30
общество
россия
белоруссия
светлана алексиевич
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
госдума рф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Информация о том, что тексты белорусской писательницы Светланы Алексиевич якобы использовались в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора. Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в едином государственном экзамене по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Останина отмечает, что среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По ее словам, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии. "Информация об использовании текста С. Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности. Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что источником о якобы использовавшемся в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года тексте автора С. Алексиевич послужили различные частные тренировочные ресурсы для подготовки к ЕГЭ, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) провел анализ содержания некоторых популярных интернет-ресурсов и обнаружил на них тексты писательницы - в одних источниках с их использованием предлагается система заданий по тексту, в других – даются методические разработки о том, как писать сочинение по исходному тексту информации. В Рособрнадзоре подчеркнули, что к восстановленным после завершения экзамена со слов участников реальным текстам Сухомлинского, Искандера, Паустовского, использовавшимся после необходимой адаптации в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года, были добавлены произведения, которых там нет, Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию. "Текст Алексиевич размещён в интернете с 2015–2016 учебного года. Первоисточником послужил, по-видимому, вариант, созданный в рамках Всероссийского проекта "Самоподготовка к ЕГЭ" (составители: Тыранов Н., Шиян В.)", - добавили в ведомстве. Варианты контрольных измерительных материалов по каждому предмету, использовавшиеся во время досрочного периода ЕГЭ 2024 года, будут опубликованы на сайте ФИПИ после его завершения, Рособрнадзор призывает не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками, заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20240403/aleksievich-1937696357.html
https://ria.ru/20231117/ege-1910104925.html
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общество, россия, белоруссия, светлана алексиевич, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), федеральный институт педагогических измерений (фипи), госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Россия, Белоруссия, Светлана Алексиевич, Сергей Кравцов, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Рособрнадзор опроверг информацию об использовании текстов Алексиевич на ЕГЭ

Рособрнадзор опроверг информацию о текстах Алексиевич на ЕГЭ по русскому языку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Информация о том, что тексты белорусской писательницы Светланы Алексиевич якобы использовались в ходе досрочного периода ЕГЭ по русскому языку, не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила депутатский запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой разобраться, почему в едином государственном экзамене по русскому языку был текст белорусской писательницы Светланы Алексиевич. Останина отмечает, что среди текстов в прошедшем 26 марта досрочном ЕГЭ по русскому языку, по которым предлагалось написать сочинение, был фрагмент произведения Алексиевич "Чернобыльская молитва". По ее словам, произведения Алексиевич отличает ненависть к России и русской культуре, а также к союзной Белоруссии.
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"Информация об использовании текста С. Алексиевич в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку во время досрочного периода 2024 года не соответствует действительности. Ответственность за достоверность информации, размещаемой на частных тренировочных ресурсах, целиком и полностью лежит на их владельцах и модераторах. С Рособрнадзором и ФИПИ подобные материалы их авторами не согласовываются", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что источником о якобы использовавшемся в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года тексте автора С. Алексиевич послужили различные частные тренировочные ресурсы для подготовки к ЕГЭ, Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) провел анализ содержания некоторых популярных интернет-ресурсов и обнаружил на них тексты писательницы - в одних источниках с их использованием предлагается система заданий по тексту, в других – даются методические разработки о том, как писать сочинение по исходному тексту информации.
В Рособрнадзоре подчеркнули, что к восстановленным после завершения экзамена со слов участников реальным текстам Сухомлинского, Искандера, Паустовского, использовавшимся после необходимой адаптации в контрольных измерительных материалах ЕГЭ по русскому языку досрочного периода 2024 года, были добавлены произведения, которых там нет, Рособрнадзор рассматривает данную ситуацию как сознательную провокацию.
"Текст Алексиевич размещён в интернете с 2015–2016 учебного года. Первоисточником послужил, по-видимому, вариант, созданный в рамках Всероссийского проекта "Самоподготовка к ЕГЭ" (составители: Тыранов Н., Шиян В.)", - добавили в ведомстве.
Варианты контрольных измерительных материалов по каждому предмету, использовавшиеся во время досрочного периода ЕГЭ 2024 года, будут опубликованы на сайте ФИПИ после его завершения, Рособрнадзор призывает не доверять непроверенной информации и пользоваться официальными источниками, заключили в Рособрнадзоре.
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ОбществоРоссияБелоруссияСветлана АлексиевичСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Госдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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