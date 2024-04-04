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Путин попросил уделить внимание регионам с низкой бюджетной обеспеченностью
Путин попросил уделить внимание регионам с низкой бюджетной обеспеченностью - РИА Новости, 04.04.2024
Путин попросил уделить внимание регионам с низкой бюджетной обеспеченностью
Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкой бюджетной обеспеченностью при распределении средств по нацпроектам, так как... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:27
2024-04-04T19:27
2024-04-04T19:27
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил уделять особое внимание регионам с низкой бюджетной обеспеченностью при распределении средств по нацпроектам, так как там практически нет мер поддержки. "У шести или у семи регионов (РФ - ред.) довольно низкая бюджетная обеспеченность, мер поддержки там нет практически. Надо на них тогда сосредоточить внимание в рамках, как вы правильно сказали, я сейчас имею в виду министра финансов, особое внимание уделить этим регионам при распределении ресурсов по нацпроектам", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Он добавил, что надо посмотреть, на какие цели предусмотрены эти нацпроекты, имея в виду необходимость поддержки именно регионов с небольшой бюджетной обеспеченностью. "Туда и направлять соответствующие ресурсы", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20240314/putin-1932999523.html
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россия, владимир путин
Путин попросил уделить внимание регионам с низкой бюджетной обеспеченностью
Путин: надо сосредоточиться на регионах с низкой бюджетной обеспеченностью