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Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре - РИА Новости, 04.04.2024
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19:15 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/regiony-1937898211.html
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре - РИА Новости, 04.04.2024
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре
Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:15
2024-04-04T19:15
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Она отметила, что правительство продолжает формировать молодежную инфраструктуру в рамках программы "Регион для молодых". "В 2024 году государственную поддержку получат 47 регионов, 24 из них получат ее впервые", - сказала Голикова.
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россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре

Голикова: 47 регионов получат господдержку по развитию молодежной инфраструктуры

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Она отметила, что правительство продолжает формировать молодежную инфраструктуру в рамках программы "Регион для молодых".
"В 2024 году государственную поддержку получат 47 регионов, 24 из них получат ее впервые", - сказала Голикова.
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