https://ria.ru/20240404/regiony-1937898211.html
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре - РИА Новости, 04.04.2024
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре
Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые,... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T19:15
2024-04-04T19:15
2024-04-04T19:15
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Она отметила, что правительство продолжает формировать молодежную инфраструктуру в рамках программы "Регион для молодых". "В 2024 году государственную поддержку получат 47 регионов, 24 из них получат ее впервые", - сказала Голикова.
https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, татьяна голикова, общество
Россия, Татьяна Голикова, Общество
Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре
Голикова: 47 регионов получат господдержку по развитию молодежной инфраструктуры
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства.
Она отметила, что правительство продолжает формировать молодежную инфраструктуру в рамках программы "Регион для молодых".
"В 2024 году государственную поддержку получат 47 регионов, 24 из них получат ее впервые", - сказала Голикова.