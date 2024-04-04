https://ria.ru/20240404/regiony-1937898211.html

Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре

Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре - РИА Новости, 04.04.2024

Голикова рассказал о господдержке регионов по молодежной инфраструктуре

Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T19:15

2024-04-04T19:15

2024-04-04T19:15

россия

татьяна голикова

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933696363_0:0:2939:1653_1920x0_80_0_0_40bfd68e283d1e274b7271aef6c605ef.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Государственную поддержку по развитию молодежной инфраструктуры по программе "Регион для молодых" в этом году получат 47 регионов РФ, 24 из них впервые, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства. Она отметила, что правительство продолжает формировать молодежную инфраструктуру в рамках программы "Регион для молодых". "В 2024 году государственную поддержку получат 47 регионов, 24 из них получат ее впервые", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20240304/molodezh-1930998640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, татьяна голикова, общество