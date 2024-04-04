https://ria.ru/20240404/razocharovanie-1937921855.html
В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе
В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе - РИА Новости, 04.04.2024
В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе
Растет разочарование со стороны президента США Джо Байдена тем, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху управляется с конфликтом в Газе, заявил... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T22:12
2024-04-04T22:12
2024-04-04T22:12
в мире
цены на нефть
сша
израиль
польша
джо байден
биньямин нетаньяху
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg
ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Растет разочарование со стороны президента США Джо Байдена тем, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху управляется с конфликтом в Газе, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Да, есть растущее разочарование", - сказал Кирби на брифинге в ответ на соответствующий вопрос. В четверг Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по гумработникам. Байден также дал понять Нетаньяху, что "политика США в отношении сектора Газа будет определяться оценкой немедленных действий Израиля по данным шагам". Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации World Central Kitchen, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Также погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи. Среди погибших были граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.
https://ria.ru/20240403/avstraliya-1937468913.html
https://ria.ru/20231104/bezhentsy-1907348257.html
сша
израиль
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_993b32024569530bde6b112289498f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, израиль, польша, джо байден, биньямин нетаньяху, джон кирби, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, США, Израиль, Польша, Джо Байден, Биньямин Нетаньяху, Джон Кирби, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе
Кирби: растет разочарование тем, как Нетаньяху управляется с конфликтом в Газе