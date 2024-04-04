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В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе

В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе - РИА Новости, 04.04.2024

В США растет разочарование тем, как Нетаньяху урегулирует конфликт в Газе

Растет разочарование со стороны президента США Джо Байдена тем, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху управляется с конфликтом в Газе, заявил... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T22:12

2024-04-04T22:12

2024-04-04T22:12

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ВАШИНГТОН, 4 апр – РИА Новости. Растет разочарование со стороны президента США Джо Байдена тем, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху управляется с конфликтом в Газе, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. "Да, есть растущее разочарование", - сказал Кирби на брифинге в ответ на соответствующий вопрос. В четверг Байден в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил о недопустимости ударов по гумработникам. Байден также дал понять Нетаньяху, что "политика США в отношении сектора Газа будет определяться оценкой немедленных действий Израиля по данным шагам". Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что сотрудники организации World Central Kitchen, среди которых граждане Польши, Австралии и Великобритании, погибли в Газе при ударе израильской армии. По данным СМИ, иностранные граждане были атакованы израильским беспилотником в населенном пункте Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа в тот момент, когда они ехали в автомобиле. Также погиб их водитель-палестинец. Пресс-служба ЦАХАЛ заявила о проведении проверки в связи с инцидентом. Сама организация позднее сообщила, что число ее членов, погибших из-за удара Израиля в Газе, возросло до семи. Среди погибших были граждане Австралии, Польши, Великобритании, США и Палестины.

https://ria.ru/20240403/avstraliya-1937468913.html

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