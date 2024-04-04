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Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама - РИА Новости, 04.04.2024
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15:26 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/razminirovanie-1937837294.html
Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама
Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама - РИА Новости, 04.04.2024
Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама
Украине для разминирования было выделено 263,6 миллиона долларов, больше за последние 30 лет потратили только на три страны, следует из документа... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T15:26
2024-04-04T15:26
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Украине для разминирования было выделено 263,6 миллиона долларов, больше за последние 30 лет потратили только на три страны, следует из документа государственного департамента США. Доклад о работе по разминированию представило управление госдепа по военно-политическим вопросам. Как говорится в документе, Украина в статистике ведомства по выделенным на разминирование средствам заняла четвертое место: стране было выделено 263,6 миллиона долларов, больше выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу. Вьетнаму с 1993 по 2023 фискальные годы было выделено 234,7 миллиона, говорится в докладе.
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в мире, украина, сша, ирак
В мире, Украина, США, Ирак
Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама

Госдеп: США потратили на разминирование Украины больше, чем на Вьетнам за 30 лет

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Libkos
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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Украине для разминирования было выделено 263,6 миллиона долларов, больше за последние 30 лет потратили только на три страны, следует из документа государственного департамента США.
Доклад о работе по разминированию представило управление госдепа по военно-политическим вопросам.
Как говорится в документе, Украина в статистике ведомства по выделенным на разминирование средствам заняла четвертое место: стране было выделено 263,6 миллиона долларов, больше выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу. Вьетнаму с 1993 по 2023 фискальные годы было выделено 234,7 миллиона, говорится в докладе.
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