https://ria.ru/20240404/razminirovanie-1937837294.html

Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама

Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама - РИА Новости, 04.04.2024

Госдеп сравнил затраты на разминирование территории Украины и Вьетнама

Украине для разминирования было выделено 263,6 миллиона долларов, больше за последние 30 лет потратили только на три страны, следует из документа... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T15:26

2024-04-04T15:26

2024-04-04T15:26

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ВАШИНГТОН, 4 апр - РИА Новости. Украине для разминирования было выделено 263,6 миллиона долларов, больше за последние 30 лет потратили только на три страны, следует из документа государственного департамента США. Доклад о работе по разминированию представило управление госдепа по военно-политическим вопросам. Как говорится в документе, Украина в статистике ведомства по выделенным на разминирование средствам заняла четвертое место: стране было выделено 263,6 миллиона долларов, больше выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу. Вьетнаму с 1993 по 2023 фискальные годы было выделено 234,7 миллиона, говорится в докладе.

https://ria.ru/20231127/oon-1912008279.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, украина, сша, ирак