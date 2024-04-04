https://ria.ru/20240404/rassledovanie-1937841057.html

Фильм-расследование о рынке "серых" SIM-карт представили в России

Фильм-расследование о рынке "серых" SIM-карт представили в России - РИА Новости, 04.04.2024

Фильм-расследование о рынке "серых" SIM-карт представили в России

Билайн снял документальный фильм-расследование "Темная сторона телекома", который показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт (СИМ-карт) и объясняет,... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T16:16

2024-04-04T16:16

2024-04-04T16:16

александр торбахов

билайн

россия

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_0:24:3003:1713_1920x0_80_0_0_3e8773faf2719b2e44f9eee4a796057b.jpg

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Билайн снял документальный фильм-расследование "Темная сторона телекома", который показывает скрытый мир неидентифицированных SIM-карт (СИМ-карт) и объясняет, почему они создают угрозу для общества, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Задача фильма – не только продемонстрировать опасность, которую представляют собой неидентифицированные SIM, но и пригласить коллег из телекома, банковской отрасли и государства к партнерству. "Темная сторона телекома" (12+) является призывом к осознанию масштаба проблемы и необходимости совместных усилий всех участников телеком-индустрии, а также дает старт широкой общественной дискуссии о мерах, необходимых для обеспечения безопасности и защиты личной информации."Серые" SIM используются мошенниками, спамерами и прочими преступниками. В фильме настоящие мошенники на условиях анонимности рассказывают о реальных финансовых преступлениях. Кроме того, "серые" SIM становятся инструментом в руках людей, распространяющих и продвигающих фейковую информацию в сети. На них регистрируются боты и аккаунты, с помощью которых накручиваются просмотры, лайки и репосты в социальных сетях и мессенджерах."Мы убеждены, что проблема "серых" SIM рискует в ближайшем будущем перерасти в настоящую катастрофу, если и дальше игнорировать ее. Мошенники, которые пользуются этим инструментом, будут и дальше придумывать все новые и новые способы обмана, если мы вместе с коллегами единым фронтом не начнем с ними бороться", – отметил генеральный директор билайна Александр Торбахов, слова которого привели в пресс-службе.Среди главных мер по противодействию рынку "cерых" SIM в фильме называются законодательное ограничение количества SIM, зарегистрированных на одного человека, активация номера только после верификации абонента (для этого подойдет инфраструктура "Госуслуг"), а также наличие административной практики со стороны Роскомндазора.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр торбахов, билайн, россия, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)