https://ria.ru/20240404/pvo-1937915943.html
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 04.04.2024
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T21:10
2024-04-04T21:10
2024-04-04T21:14
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Четвёртого апреля 2024 года около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937911924.html
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Над Белгородской областью ПВО уничтожила украинский БПЛА