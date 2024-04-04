Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины
Бербок: ФРГ вновь призовет найти системы ПВО, которые можно отдать Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
"После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова - каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине, а также распространить это обещание (о предоставлении ПВО) на весь мир, договориться о финансировании", - сообщила Бербок после заседания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.