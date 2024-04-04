https://ria.ru/20240404/pvo-1937866255.html

Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины

Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины - РИА Новости, 04.04.2024

Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины

Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T17:17

2024-04-04T17:17

2024-04-04T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

анналена бербок

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. "После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова - каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине, а также распространить это обещание (о предоставлении ПВО) на весь мир, договориться о финансировании", - сообщила Бербок после заседания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html

https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, анналена бербок, нато, вооруженные силы украины