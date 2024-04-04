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Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины - РИА Новости, 04.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/pvo-1937866255.html
Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины
Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины - РИА Новости, 04.04.2024
Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины
Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T17:17
2024-04-04T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
анналена бербок
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. "После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова - каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине, а также распространить это обещание (о предоставлении ПВО) на весь мир, договориться о финансировании", - сообщила Бербок после заседания. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/patriot-1937802797.html
https://ria.ru/20240403/udary-1937681084.html
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в мире, украина, германия, анналена бербок, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Анналена Бербок, НАТО, Вооруженные силы Украины
Бербок призвала найти дополнительные системы ПВО для Украины

Бербок: ФРГ вновь призовет найти системы ПВО, которые можно отдать Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Берлин снова призовет союзников проверить наличие систем ПВО, которые можно отдать Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
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"После решительного призыва министра иностранных дел Украины мы будем призывать Европу снова - каждый должен проверить, где находится их ПВО, что они могут предоставить Украине, а также распространить это обещание (о предоставлении ПВО) на весь мир, договориться о финансировании", - сообщила Бербок после заседания.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияАнналена БербокНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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