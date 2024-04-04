https://ria.ru/20240404/pvo-1937819052.html

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска - РИА Новости, 04.04.2024

Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 18 снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:22

2024-04-04T14:22

2024-04-04T14:27

специальная военная операция на украине

краматорск

россия

украина

су-27

безопасность

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 18 снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 582 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html

краматорск

россия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

краматорск, россия, украина, су-27, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф