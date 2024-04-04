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Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска - РИА Новости, 04.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 04.04.2024 (обновлено: 14:27 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/pvo-1937819052.html
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска - РИА Новости, 04.04.2024
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 18 снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:22
2024-04-04T14:27
специальная военная операция на украине
краматорск
россия
украина
су-27
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 18 снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 582 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240402/istrebitel-1937337691.html
краматорск
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краматорск, россия, украина, су-27, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Россия, Украина, Су-27, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Украинский истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27, 18 снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожено 196 украинских беспилотных летательных аппаратов и перехвачено восемнадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 582 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 18 734 беспилотных летательных аппарата, 495 зенитных ракетных комплексов, 15 687 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8654 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 596 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКраматорскРоссияУкраинаСу-27БезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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