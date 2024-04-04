https://ria.ru/20240404/putin-1937817957.html
Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин
Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024
Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин
Каждое решение должно быть не только выверенным и финансово обеспеченным, но и справедливым по отношению к людям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T14:17
2024-04-04T14:17
2024-04-04T14:17
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждое решение должно быть не только выверенным и финансово обеспеченным, но и справедливым по отношению к людям, заявил президент России Владимир Путин. "Каждое наше решение должно быть не только выверенным, эффективным, финансово обеспеченным, оно должно быть справедливым по отношению к людям, менять их жизнь к лучшему", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Путин выразил уверенность в том, что, действуя солидарно, исходя из интересов страны и граждан, удастся обязательно добиться всех поставленных целей.
https://ria.ru/20240404/putin-1937814231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин
Путин: каждое решение должно быть выверенным и справедливым по отношению к людям