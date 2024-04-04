https://ria.ru/20240404/putin-1937817957.html

Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин

Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин - РИА Новости, 04.04.2024

Каждое решение должно быть справедливым по отношению к людям, заявил Путин

Каждое решение должно быть не только выверенным и финансово обеспеченным, но и справедливым по отношению к людям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T14:17

2024-04-04T14:17

2024-04-04T14:17

россия

владимир путин

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Каждое решение должно быть не только выверенным и финансово обеспеченным, но и справедливым по отношению к людям, заявил президент России Владимир Путин. "Каждое наше решение должно быть не только выверенным, эффективным, финансово обеспеченным, оно должно быть справедливым по отношению к людям, менять их жизнь к лучшему", - сказал он на съезде Федерации независимых профсоюзов России. Путин выразил уверенность в том, что, действуя солидарно, исходя из интересов страны и граждан, удастся обязательно добиться всех поставленных целей.

https://ria.ru/20240404/putin-1937814231.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин