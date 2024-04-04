https://ria.ru/20240404/putin-1937812127.html
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина - РИА Новости, 04.04.2024
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:52
2024-04-04T13:52
2024-04-04T13:52
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России.
россия
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
2024-04-04T13:52
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России.
2024-04-04T13:52
true
PT1S
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России.