Рейтинг@Mail.ru
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина - РИА Новости, 04.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 04.04.2024
https://ria.ru/20240404/putin-1937812127.html
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина - РИА Новости, 04.04.2024
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России. РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:52
2024-04-04T13:52
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937762334_0:17:1024:593_1920x0_80_0_0_161ca8a8835783085d28d4c863bfcc39.jpg
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Зубков
Максим Зубков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России
2024-04-04T13:52
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937762334_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_03c4a32299227ced594ca602ac923958.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России.
2024-04-04T13:52
true
PT1S

Съезд Федерации независимых профсоюзов России с участием Путина

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин принимает участие в съезде Федерации независимых профсоюзов России.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала