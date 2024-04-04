https://ria.ru/20240404/putin-1937811197.html

Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости

Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости - РИА Новости, 04.04.2024

Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости

Федерация профсоюзов России делает многое для гармонизации отношений в сфере занятости, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T13:49

2024-04-04T13:49

2024-04-04T14:06

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федерация профсоюзов России делает многое для гармонизации отношений в сфере занятости, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он отметил, что объединение профсоюзов входит в число ведущих отечественных институтов гражданского общества, выполняет ответственную миссию, защищая права сотрудников компаний, предприятий, коллективов разных отраслей производства."Вы многое делаете для совершенствования законодательства, для гармонизации отношений в сфере занятости", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240404/putin-1937813000.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин