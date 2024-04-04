https://ria.ru/20240404/putin-1937811197.html
Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости
Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости - РИА Новости, 04.04.2024
Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости
Федерация профсоюзов России делает многое для гармонизации отношений в сфере занятости, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T13:49
2024-04-04T13:49
2024-04-04T14:06
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федерация профсоюзов России делает многое для гармонизации отношений в сфере занятости, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.Он отметил, что объединение профсоюзов входит в число ведущих отечественных институтов гражданского общества, выполняет ответственную миссию, защищая права сотрудников компаний, предприятий, коллективов разных отраслей производства."Вы многое делаете для совершенствования законодательства, для гармонизации отношений в сфере занятости", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240404/putin-1937813000.html
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россия, владимир путин
Путин отметил роль ФПР для гармонизации в сфере занятости
Путин: Федерация профсоюзов делает много для гармонизации в сфере занятости
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Федерация профсоюзов России делает многое для гармонизации отношений в сфере занятости, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Он отметил, что объединение профсоюзов входит в число ведущих отечественных институтов гражданского общества, выполняет ответственную миссию, защищая права сотрудников компаний, предприятий, коллективов разных отраслей производства.
«
"Вы многое делаете для совершенствования законодательства, для гармонизации отношений в сфере занятости", - сказал Путин.