Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков
Песков назвал комбинированную форму рабочего общения эффективной для Путина
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции. Архивное фото
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин комбинирует в своем графике прямую форму общения и рабочие переговоры в формате видеоконференции (ВКС), сообщил журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что и то, и другое оказывается эффективным.
"Вы видите, что президент в своем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работать в формате ВКС. Зачастую работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной, когда он говорит с тем же губернатором (Сахалинской области Валерием) Лимаренко, с точки зрения оперативности, обсудить с ним текущие вопросы, выслушать доклад о положении дел в регионе, иногда это можно сделать в формате видеоконференции... В данном случае идет речь о комбинировании различных форм работы с задействованием в том числе формата видеоконференции - и то, и другое оказывается эффективным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о количестве рабочих встреч Путина по ВКС.
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