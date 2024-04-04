https://ria.ru/20240404/putin-1937791861.html

Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков

Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков - РИА Новости, 04.04.2024

Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков

Президент РФ Владимир Путин комбинирует в своем графике прямую форму общения и рабочие переговоры в формате видеоконференции (ВКС), сообщил журналистами... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T12:24

2024-04-04T12:24

2024-04-04T12:25

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин комбинирует в своем графике прямую форму общения и рабочие переговоры в формате видеоконференции (ВКС), сообщил журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что и то, и другое оказывается эффективным. "Вы видите, что президент в своем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работать в формате ВКС. Зачастую работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной, когда он говорит с тем же губернатором (Сахалинской области Валерием) Лимаренко, с точки зрения оперативности, обсудить с ним текущие вопросы, выслушать доклад о положении дел в регионе, иногда это можно сделать в формате видеоконференции... В данном случае идет речь о комбинировании различных форм работы с задействованием в том числе формата видеоконференции - и то, и другое оказывается эффективным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о количестве рабочих встреч Путина по ВКС.

https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890719302.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, технологии