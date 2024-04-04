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Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков - РИА Новости, 04.04.2024
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12:24 04.04.2024 (обновлено: 12:25 04.04.2024)
https://ria.ru/20240404/putin-1937791861.html
Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков
Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков - РИА Новости, 04.04.2024
Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков
Президент РФ Владимир Путин комбинирует в своем графике прямую форму общения и рабочие переговоры в формате видеоконференции (ВКС), сообщил журналистами... РИА Новости, 04.04.2024
2024-04-04T12:24
2024-04-04T12:25
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин комбинирует в своем графике прямую форму общения и рабочие переговоры в формате видеоконференции (ВКС), сообщил журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что и то, и другое оказывается эффективным. "Вы видите, что президент в своем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работать в формате ВКС. Зачастую работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной, когда он говорит с тем же губернатором (Сахалинской области Валерием) Лимаренко, с точки зрения оперативности, обсудить с ним текущие вопросы, выслушать доклад о положении дел в регионе, иногда это можно сделать в формате видеоконференции... В данном случае идет речь о комбинировании различных форм работы с задействованием в том числе формата видеоконференции - и то, и другое оказывается эффективным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о количестве рабочих встреч Путина по ВКС.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, технологии
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Технологии
Путин комбинирует работу по ВКС и личную форму общения, рассказал Песков

Песков назвал комбинированную форму рабочего общения эффективной для Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин комбинирует в своем графике прямую форму общения и рабочие переговоры в формате видеоконференции (ВКС), сообщил журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что и то, и другое оказывается эффективным.
"Вы видите, что президент в своем графике комбинирует и прямую форму общения, и продолжает работать в формате ВКС. Зачастую работа в формате ВКС оказалась действительно эффективной, когда он говорит с тем же губернатором (Сахалинской области Валерием) Лимаренко, с точки зрения оперативности, обсудить с ним текущие вопросы, выслушать доклад о положении дел в регионе, иногда это можно сделать в формате видеоконференции... В данном случае идет речь о комбинировании различных форм работы с задействованием в том числе формата видеоконференции - и то, и другое оказывается эффективным", - сказал Песков, отвечая на вопрос о количестве рабочих встреч Путина по ВКС.
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