https://ria.ru/20240404/proisshestvie-1937622961.html

"Ее преследовали". Кто стоит за исчезновением спортсменки в Дагестане

"Ее преследовали". Кто стоит за исчезновением спортсменки в Дагестане - РИА Новости, 04.04.2024

"Ее преследовали". Кто стоит за исчезновением спортсменки в Дагестане

Целеустремленная и волевая — так описывают родные и друзья 21-летнюю Анну Цомартову, бесследно пропавшую почти два месяца назад в Каспийске. Мать уверена, что... РИА Новости, 04.04.2024

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:00

2024-04-04T08:08

происшествия

каспийск

ростов-на-дону

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости, Виктор Званцев. Целеустремленная и волевая — так описывают родные и друзья 21-летнюю Анну Цомартову, бесследно пропавшую почти два месяца назад в Каспийске. Мать уверена, что ее похитили, однако следователи не спешат с выводами. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.Серьезный соперникВ Каспийск на соревнования по тайскому боксу Анна вместе с младшим братом отправилась 6 февраля. После взвешивания команду поселили в санаторий на берегу моря. Согласно жеребьевке, первый бой девушка должна была провести 10 февраля. Соперница досталась очень опытная."В течение всего дня до поединка я постоянно созванивалась с дочерью, — рассказывает Диана, мать Анны. — Пыталась психологически ее настроить. Убеждала, что любой результат — в любом случае шаг вперед. Она и сама все понимала, но немного волновалась. Мандраж присущ всем спортсменам — особенно перед выходом на ринг".Бой ростовчанка проиграла, а после переоделась и отправилась на улицу. Родители, смотревшие поединок в прямом эфире в соцсетях, пытались дозвониться до дочери, но ответил младший брат. Анна оставила телефон в раздевалке.Прошло несколько часов. В гостиницу Цомартова так и не вернулась. Мать сразу почуяла неладное и сообщила об этом тренеру команды. Самостоятельные поиски не дали результата. В тот же вечер о пропаже заявили в полицию. Оперативники опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенных вдоль береговой линии."На кадрах видно, как Аня выходит из спорткомплекса, спускается к берегу и идет вдоль моря, — продолжает Диана. — Причем не в том направлении, где много людей, а в обратном. Она вообще любит гулять одна, побыть где-то в уединенном месте, подумать, порефлексировать. В итоге дочь прошла два с половиной километра и добралась до забора санатория ФСБ. Затем миновала его и просидела на пирсе около 40 минут — с 17:11 до 17:48. Что было дальше — неизвестно".Первая версияПропавшую объявили в розыск. Мать и отец сразу выехали из Ростова-на-Дону в Каспийск, где первым делом встретились с полицейскими. По словам Дианы, те с самого начала решили, что Анна покончила с собой, и всячески пытались убедить в этом родителей."Представитель республиканского управления МВД даже сделала официальное заявление, сообщив, что Аня попрощалась со мной перед той прогулкой. Но это полный бред, — говорит Цомартова. — Мы обратились к руководству ведомства и в прокуратуру, поскольку считаем это клеветой".Поступало обращение или нет, агентству подтвердить не удалось — в течение двух дней в пресс-службе республиканского главка МВД никто не поднимал трубку.Анна, как уверяют родные и друзья, очень целеустремленный и уверенный в себе человек. Мыслей о суициде никогда не допускала. Учится на третьем курсе юридической академии МВД и, судя по последним беседам с родителями, планирует связать жизнь со службой. Спортом увлекается, но отводит ему не больше времени, чем другим хобби."Конечно, ее могло расстроить поражение, но не настолько, чтобы сводить счеты с жизнью", — добавляет Диана.Силуэт мужчиныВ итоге СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство". По словам матери, сперва им занимался райотдел, но после поднявшегося общественного резонанса и вмешательства местных властей все материалы передали в республиканское управление — в отдел по особо важным делам.Вскоре на историю обратил внимание и председатель ведомства Александр Бастрыкин, взяв расследование на личный контроль. Оперативно-разыскные мероприятия сейчас проводят при поддержке не только сотрудников республиканского МВД, но и УФСБ России."Уже осмотрели прибрежную зону Каспийска, где последний раз видели девушку, и номер в гостинице, где она проживала, — рассказывают в СК. — Также изучают записи с камер наружного наблюдения, расположенных вдоль побережья, и содержимое мобильного телефона пропавшей. Допросили более 25 свидетелей, поиск других очевидцев продолжается".Следователи рассматривают разные варианты развития событий. Но родные уверены: Анну похитили. По их словам, в объективы камер попал силуэт неизвестного мужчины, который некоторое время преследовал спортсменку, когда она шла по пляжу. Удалось ли установить его личность, пока не известно.Для поисков дочери мать с отцом создали телеграм-канал, где собирают всю последнюю информацию. Каждый день приходят десятки и сотни откликов. Люди пишут, что видели похожую девушку в той или иной части страны, но большинство сообщений не подтверждается."Попадаются мошенники, которые заявляют, что Аню похитили, и требуют перевести деньги в качестве выкупа, — добавляет мать. — При этом отказываются представить какие-либо доказательства".Диана с мужем не теряют надежды найти дочь живой и невредимой. За достоверную информацию о ее местонахождении они объявили солидное денежное вознаграждение и готовы ради этого продать единственную квартиру.

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

https://ria.ru/20240219/proisshestviya-1927836948.html

каспийск

ростов-на-дону

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Камеры сняли, как Анна гуляет по берегу Каспийского моря Предоставлено отцом пропавшей девушки 2024-04-04T08:00 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, каспийск, ростов-на-дону, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)